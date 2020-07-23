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В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 39 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:42
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39

10:42 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 39 человек, сообщает правительство региона.
Власти 20 июля сообщали о 35 летальных исходах.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 39 человек, из них 64% приходится на лиц старше 65 лет", - говорится в оперативной сводке правительства Амурской области в четверг.
Всего в регионе выявлено 2506 случаев заболевания, 1323 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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