В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения и работа всех видов транспорта могут быть нарушены в четверг на территории пяти регионов Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов из-за сильных ливней с градом и порывами ветра до 25 метров в секунду, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 23 июля существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, в работе всех видов транспорта в Уральском федеральном округе на территории Челябинской области (грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, при грозах порывы ветра до 25 метров в секунду); в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики (источник ЧС: сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалом 20-25 метров в секунду)", - говорится в прогнозе.
МЧС рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Во время сильного ветра дома надо закрыть все окна. На улице следует стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска: мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Кроме того, надо обходить рекламные щиты, ветхие строения, а также легковозводимые конструкции.