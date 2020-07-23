В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале

МЧС рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Во время сильного ветра дома надо закрыть все окна. На улице следует стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска: мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Кроме того, надо обходить рекламные щиты, ветхие строения, а также легковозводимые конструкции.