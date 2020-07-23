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В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
Жизнеобеспечение населения и работа всех видов транспорта могут быть нарушены в четверг на территории пяти регионов Северо-Кавказского и Уральского федеральных... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:32
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия, челябинская область, общество

В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале

10:32 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения и работа всех видов транспорта могут быть нарушены в четверг на территории пяти регионов Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов из-за сильных ливней с градом и порывами ветра до 25 метров в секунду, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 23 июля существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, в работе всех видов транспорта в Уральском федеральном округе на территории Челябинской области (грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, при грозах порывы ветра до 25 метров в секунду); в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Чеченской Республики (источник ЧС: сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалом 20-25 метров в секунду)", - говорится в прогнозе.
МЧС рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Во время сильного ветра дома надо закрыть все окна. На улице следует стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска: мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Кроме того, надо обходить рекламные щиты, ветхие строения, а также легковозводимые конструкции.
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
Вчера, 09:14
Названа причина тропических ливней в российских регионах
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ГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ИнгушетияЧелябинская областьОбщество
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