РЖД планируют передать региону ряд непрофильных активов в ЕАО

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. РЖД планируют передать в собственность региона ряд непрофильных активов в Еврейской автономной области (ЕАО) и вынесут этот вопрос на совет директоров, следует из сообщения компании.

Гендиректор РЖД Олег Белозёров провёл рабочую встречу с врио губернатора Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном . По данным РЖД, стороны обсудили вопросы транспортного обслуживания населения и предприятий ЕАО, социального и медицинского обслуживания.

"В частности, были рассмотрены инициативы о передаче в муниципальную собственность непрофильных активов ОАО "РЖД": здания амбулатории на станции Волочаевка-2, а также детского сада в г. Облучье при условии безусловного сохранения их социальной функции. В связи с готовностью региона принять эти объекты на свой баланс данный вопрос планируется вынести на заседание совета директоров ОАО "РЖД", - говорится в сообщении в четверг.

РЖД в целом отмечают, что на территории Еврейской автономной области отмечается стабильный рост грузовых перевозок. В 2019 году со станций РЖД, расположенных в регионе, отправлено 3,4 миллиона тонн грузов (рост на 3%). Погрузка в первом полугодии 2020 года составила 2 миллиона тонн (+11,4%).

Компания в соответствии с инвестиционной программой планирует в 2020 году вложить в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники на территории ЕАО 7,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на реализацию проекта развития Восточного полигона железных дорог, реконструкцию железнодорожного пути, обновление инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса.