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РЖД планируют передать региону ряд непрофильных активов в ЕАО
РЖД планируют передать в собственность региона ряд непрофильных активов в Еврейской автономной области (ЕАО) и вынесут этот вопрос на совет директоров, следует... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:30
ростислав гольдштейн
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353
60
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ростислав гольдштейн, олег белозеров, ржд, облучье, новости компаний - экономика, экономика

РЖД планируют передать региону ряд непрофильных активов в ЕАО

10:30 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОАО РЖД
ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. РЖД планируют передать в собственность региона ряд непрофильных активов в Еврейской автономной области (ЕАО) и вынесут этот вопрос на совет директоров, следует из сообщения компании.
Гендиректор РЖД Олег Белозёров провёл рабочую встречу с врио губернатора Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном. По данным РЖД, стороны обсудили вопросы транспортного обслуживания населения и предприятий ЕАО, социального и медицинского обслуживания.
"В частности, были рассмотрены инициативы о передаче в муниципальную собственность непрофильных активов ОАО "РЖД": здания амбулатории на станции Волочаевка-2, а также детского сада в г. Облучье при условии безусловного сохранения их социальной функции. В связи с готовностью региона принять эти объекты на свой баланс данный вопрос планируется вынести на заседание совета директоров ОАО "РЖД", - говорится в сообщении в четверг.
РЖД в целом отмечают, что на территории Еврейской автономной области отмечается стабильный рост грузовых перевозок. В 2019 году со станций РЖД, расположенных в регионе, отправлено 3,4 миллиона тонн грузов (рост на 3%). Погрузка в первом полугодии 2020 года составила 2 миллиона тонн (+11,4%).
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Компания в соответствии с инвестиционной программой планирует в 2020 году вложить в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники на территории ЕАО 7,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на реализацию проекта развития Восточного полигона железных дорог, реконструкцию железнодорожного пути, обновление инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса.
РЖД напоминают, что 20 мая в регионе на станции Известковая открыт новый вокзальный комплекс. Необходимость в нем возникла в связи с увеличением численности населения одноименного поселка вследствие ввода в эксплуатацию Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и росту пассажиропотока.
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