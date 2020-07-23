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В России предложили запретить оформлять кредиты через приложения
Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов обратился к главе Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с предложением запретить оформлять... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:53
россия
кредиты
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
общество
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РИА Новости
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353
60
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россия, кредиты, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество

В России предложили запретить оформлять кредиты через приложения

09:53 23.07.2020
6027
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов обратился к главе Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с предложением запретить оформлять кредиты через мобильные приложения банков. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Курдесова.
Он объяснил это тем, что участились случаи, когда мошенники, имея доступ к телефону человека, оформляют на него кредиты через приложения на гаджетах, а затем обналичивают деньги.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер рассказал, что при получении кредита не стоит указывать ложную информацию о себе и своих доходах — эта информация будет проверяться в первую очередь, а также набирать кредиты в сторонних банках и обращаться к услугам микрофинансовых организаций (МФО). Эксперт также напомнил, что важно беречь кредитную историю — это позволит в будущем не потерять доверие финансовых организацией.
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РоссияКредитыЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
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