В России предложили запретить оформлять кредиты через приложения

Он объяснил это тем, что участились случаи, когда мошенники, имея доступ к телефону человека, оформляют на него кредиты через приложения на гаджетах, а затем обналичивают деньги.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер рассказал, что при получении кредита не стоит указывать ложную информацию о себе и своих доходах — эта информация будет проверяться в первую очередь, а также набирать кредиты в сторонних банках и обращаться к услугам микрофинансовых организаций (МФО). Эксперт также напомнил, что важно беречь кредитную историю — это позволит в будущем не потерять доверие финансовых организацией.