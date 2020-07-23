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В МИД оценили отношения с Турцией в сфере туризма
Режим въезда россиян в Турцию будет меняться по мере стабилизации обстановки в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_0:0:3016:1696_1400x0_80_0_0_e1288fcae5450dec19d8990870df7f04.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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В МИД оценили отношения с Турцией в сфере туризма

09:49 23.07.2020 (обновлено: 10:11 23.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Режим въезда россиян в Турцию будет меняться по мере стабилизации обстановки в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары (о возобновлении регулярных авиарейсов – ред.), поскольку туризм – важнейший аспект российско-турецких отношений, а число ежегодно отдыхающих в Турции россиян наилучшим образом свидетельствует о качественном уровне ее туристской отрасли. С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России", - сказал Пилипсон.
Собеседник агентства напомнил, что уже можно отправиться к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, для работы и учебы.
"Перечисленные аспекты досконально учитываются нашим правительством, которое уполномочено принимать решение о возобновлении авиасообщения, в том числе с Турцией, в рамках работы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки обязательно возобновятся", - добавил представитель МИД РФ.
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