В МИД оценили отношения с Турцией в сфере туризма

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Режим въезда россиян в Турцию будет меняться по мере стабилизации обстановки в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары (о возобновлении регулярных авиарейсов – ред.), поскольку туризм – важнейший аспект российско-турецких отношений, а число ежегодно отдыхающих в Турции россиян наилучшим образом свидетельствует о качественном уровне ее туристской отрасли. С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России", - сказал Пилипсон.
Собеседник агентства напомнил, что уже можно отправиться к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, для работы и учебы.
"Перечисленные аспекты досконально учитываются нашим правительством, которое уполномочено принимать решение о возобновлении авиасообщения, в том числе с Турцией, в рамках работы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки обязательно возобновятся", - добавил представитель МИД РФ.
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