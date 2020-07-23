Юрий Пилипсон: надеемся, поездки в Турцию начнутся, если они безопасны

Москва не видит серьезных препятствий для развития накопленного опыта в сфере военно-технического сотрудничества с Турцией, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон , комментируя возможность приобретения Анкарой новой партии ЗРК С-400. Также дипломат рассказал о возобновлении авиасообщения с Турцией, перспективах энергетического сотрудничества с Болгарией и об идущих переговорах с Кипром по изменениям в соглашение об избежании двойного налогообложения.

— В начале этого года произошел неприятный инцидент — болгарские власти выслали из страны дипломата посольства и сотрудника торгпредства России в Болгарии, предъявив им обвинения в шпионаже. Отразился ли этот шаг на отношениях Москвы и Софии?

— Действительно, в январе текущего года Болгария объявила persona non grata дипломата посольства и нежелательным лицом сотрудника российского торгпредства. Причем сделано это было в форме, противоречащей принятой в таких случаях международной практике. Изначально мы узнали о данном решении Софии из СМИ, а не по официальным каналам. Каких-либо доказательств виновности наших граждан предъявлено не было. Иначе как недружественной акцией назвать эти действия нельзя. Они, безусловно, оставили неприятный осадок в российско-болгарских отношениях.

Вместе с тем прекрасно понимаем, что в данном случае не обошлось без внешних "стимуляторов", которые силятся помешать наметившейся в последнее время активизации нашего сотрудничества с Болгарией, сыграть на пресловутой блоковой солидарности. Поэтому важно не поддаваться на провокации, идти вперед, последовательно реализовывать двусторонние проекты и договоренности.

— Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что София планирует к концу года заместить 50% российского газа за счет поставок азербайджанского газа и СПГ. Может ли это повлиять на завершение строительства ответвления газопровода "Турецкий поток" в Болгарии? Может ли такое решение Софии заставить Москву в целом пересмотреть свое энергетическое партнерство с Болгарией?

— Сооружение второй ветки "Турецкого потока" по территории Болгарии идет намеченными темпами и, по заверениям партнеров, будет завершено к 1 января 2021 года. Премьер-министр страны Бойко Борисов держит ход реализации проекта под личным контролем, регулярно инспектирует стройплощадки. Несмотря на пандемию коронавируса, которая все еще дает о себе знать, продолжается подготовка к возведению АЭС "Белене". В июне госкорпорация "Росатом", французская "Фраматом" и американская "Дженерал электрик" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках процедуры выбора стратегического инвестора для атомной станции. В совокупности перспективы взаимодействия с Болгарией в сфере энергетики видятся вполне позитивными.

Что касается упомянутого заявления министра энергетики Болгарии, то до 2025 года действует долгосрочный контракт между компаниями "Газпром экспорт" и "Булгаргаз" о поставках нашего голубого топлива. В этой связи болгарская сторона не может отказаться от закупок российского газа без юридических и экономических последствий. Мы в курсе, что во исполнение требований Еврокомиссии диверсифицировать источники поставок энергоносителей София закупает природный газ и у других поставщиков, в частности, у Азербайджана и США, однако в значительно меньших объемах. Выбирать партнеров – суверенное право страны. Для нас главное, чтобы соблюдались двусторонние договоренности. В этом плане Болгария остается вполне надежным и предсказуемым партнером.

— Один из главных партнеров России на Балканах — Сербия. Президент страны Александр Вучич пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Сербию до конца года. Когда такой визит может состояться?

— Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее.

— Перейдем к разговору о другом важном партнере Москвы — Турции. Как Россия оценивает идею американского сенатора Джона Тьюна, который предложил разрешить противоречия между США и Турцией по российским ЗРК С-400, купив эти комплексы у Анкары?

— Расцениваем это как очередное проявление линии США на достижение своих узкокорыстных целей путем давления, открытого шантажа и даже откровенных угроз вместо честного диалога за столом переговоров. Причем, как мы видим на данном примере и во многих других эпизодах, Вашингтон патологически не приемлет проведение кем-либо подлинно независимой, сообразно собственным интересам, внешней политики – будь то Россия или даже ближайшие союзники по НАТО.

— Обсуждала ли Турция с Россией приобретение дополнительной партии ЗРК С-400?

— Можно без преувеличения говорить о том, что взаимодействие между Россией и Турцией интенсивно развивается по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня, а по ряду направлений фактически вышло на уровень стратегического партнерства.

Что касается возможности приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф", то не видим принципиальных препятствий для развития уже накопленного позитивного опыта в сфере высокотехнологичного военно-технического сотрудничества с турецкой стороной.

— Еще одна волнующая всех тема — это возобновление авиасообщения между двумя странами. Ранее Турция заявила, что рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в нашу страну с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны. Готова ли Россия дать такое подтверждение в ближайшее время? Когда россияне смогут вновь отдыхать в Турции?

— Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары, поскольку туризм – важнейший аспект российско-турецких отношений, а число ежегодно отдыхающих в Турции россиян наилучшим образом свидетельствует о качественном уровне ее туристской отрасли. С определенным оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России. Так, уже можно отправиться к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, для работы и учебы. Перечисленные аспекты досконально учитываются нашим правительством, которое уполномочено принимать решение о возобновлении авиасообщения, в том числе с Турцией, в рамках работы Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки обязательно возобновятся.

— В конце июня парламент Румынии одобрил проект новой Стратегии национальной обороны страны на 2020-2024 годы. Россия представлена единственным государством, несущим угрозу не только безопасности Румынии, но и всему Черноморскому региону в целом. Какова реакция Москвы? Отразится ли это на двусторонних отношениях?

— Решение такого рода трудно назвать дружественным, способствующим нормализации двусторонних отношений. Нам давно и хорошо известно о планах Румынии содействовать расширению военного присутствия США и НАТО на Черном море. Раскручивание мифа об угрозе с Востока является единственным предлогом для их реализации. Первым шагом в этом направлении стало размещение в 2015 году в Девеселу элементов американской системы ПРО. К сожалению, судя по последним сигналам из Бухареста, там не отдают себе отчета, что тем самым Румыния отнюдь не выступает в роли "фактора стабильности" и "поставщика безопасности", а как раз разогревает ситуацию, способствует обострению противоречий, росту недоверия в регионе. Создание напряженности у наших границ несет в себе мощный конфронтационный потенциал и может иметь серьезные последствия прежде всего для самой Румынии. Мы об этом неоднократно говорили.

— Россия и Кипр 25 июня начали переговоры о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения, 2 июля состоялся второй раунд консультаций. Но пока итогового решения нет. Может ли Москва разорвать действующее соглашение с Кипром в этой сфере, если переговоры не принесут результат?

— В соответствии с указанием руководства страны МИД России совместно с Минфином России поручено определить перечень международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15 процентов доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации. Кипр фигурирует среди стран, с которыми у России есть подобные соглашения, и ему, как известно, принадлежит весомая доля в общем объеме дивидендов, выплачиваемых из России за рубеж. В связи с этим кипрским партнерам передан проект дополнительного протокола к межправительственному Соглашению об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 1998 года (в редакции 2010 года). Ведутся консультации, прошло уже три раунда.