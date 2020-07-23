В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за сутки

В среду в ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 65 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.