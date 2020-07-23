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В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:40
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон

В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за сутки

09:40 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 65 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 131 единица", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООН
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