В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о четырех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 17 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 65 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 131 единица", - добавил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения