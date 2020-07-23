https://ria.ru/20200723/1574763615.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 достигло 5369
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 36, до 5369, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:30
2020-07-23T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
общество
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владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество