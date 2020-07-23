Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574763615.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 достигло 5369
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 36, до 5369, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_a98e905763d24145d850cfc4714fad54.jpg
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_a98e905763d24145d850cfc4714fad54.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_239:0:2968:2047_1400x0_80_0_0_8e3f4f6ae006c7c3e7c5fe56443d741b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_580:0:2627:2047_1400x0_80_0_0_f8324b89fe1ce9b9adf3fd302edfc692.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 достигло 5369

09:30 23.07.2020
141
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 36, до 5369, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5369 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 925 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 778, в Петушинском районе - 635, в Муроме - 475, в Ковровском районе - 423, в Александровском районе - 414, Собинском - 306, Вязниковском - 279, Юрьев-Польском - 245.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4774 пациента, умерли 116.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская областьКовровский районАлександровский районЮрьев-ПольскийОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В Красноярском крае выявили вспышку COVID-19 в пансионате для престарелых
Николай Тимофеев
Николай Тимофеев стал и.о. главы Норильска
Площадь имени Ленина в Горно-Алтайске
Врач призвал не допускать массовых мероприятий в Республике Алтай
Защитная маска на городском пляже
Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине число случаев коронавируса выросло до 61 851
Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
В Азербайджане заявили о 47 нарушениях перемирия на линии соприкосновения
Сотрудник полиции
В Кузбассе нашли укравшего с доски почета портрет экс-губернатора
Прокуратура
Прокуратура проверит, почему затопило корпус медучреждения в Челябинске
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию с поставками российского газа в Болгарию
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 380 пациентов с COVID-19
Корабли в порту Находка в Приморском крае
СМИ: "Росморпорт" предложил повысить ставки для судов загранплавания
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Новосибирской области выявили 110 новых случаев COVID-19
Вывеска кофейни Шоколадница
"Коммерсант": владельцы "Шоколадницы" намерены разделить активы
Статуя Фемиды в суде
Двоих жителей Приморья будут судить за продажу самодельного оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В деле Абызова появился еще один фигурант
10:50Путин участвует в открытии комплекса переработки нефти "Евро+" в Москве
10:47Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
10:47Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
10:28Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Лента новостейМолния