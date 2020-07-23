В МИД оценили ситуацию с поставками российского газа в Болгарию

"Что касается упомянутого заявления министра энергетики Болгарии, то до 2025 года действует долгосрочный контракт между компаниями "Газпром экспорт" и "Булгаргаз" о поставках нашего "голубого топлива". В этой связи болгарская сторона не может отказаться от закупок российского газа без юридических и экономических последствий", - сказал дипломат.