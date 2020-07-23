В МИД оценили ситуацию с поставками российского газа в Болгарию

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Болгария не может сейчас отказаться от российского газа без юридических и экономических последствий, так как до 2025 года действует долгосрочный контракт между компаниями "Газпром экспорт" и "Булгаргаз", заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, комментируя слова болгарского министра энергетики.
Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что София планирует к концу года заместить 50% российского газа за счет поставок азербайджанского газа и СПГ.
"Что касается упомянутого заявления министра энергетики Болгарии, то до 2025 года действует долгосрочный контракт между компаниями "Газпром экспорт" и "Булгаргаз" о поставках нашего "голубого топлива". В этой связи болгарская сторона не может отказаться от закупок российского газа без юридических и экономических последствий", - сказал дипломат.
"Мы в курсе, что во исполнение требований Еврокомиссии диверсифицировать источники поставок энергоносителей София закупает природный газ и у других поставщиков, в частности, у Азербайджана и США, однако в значительно меньших объемах. Выбирать партнеров – суверенное право страны. Для нас главное, чтобы соблюдались двусторонние договоренности. В этом плане Болгария остается вполне надежным и предсказуемым партнером", - добавил Пилипсон.
21 октября 2019, 13:22Россия рассчитывает на содействие Болгарии по вопросу госсобственности