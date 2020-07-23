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В МИД оценили ситуацию с поставками российского газа в Болгарию
Болгария не может сейчас отказаться от российского газа без юридических и экономических последствий, так как до 2025 года действует долгосрочный контракт между... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:11
юрий пилипсон
теменужка петкова
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юрий пилипсон, теменужка петкова, еврокомиссия, газпром экспорт, софия (город), сша, азербайджан, экономика

В МИД оценили ситуацию с поставками российского газа в Болгарию

09:22 23.07.2020 (обновлено: 10:11 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Болгария не может сейчас отказаться от российского газа без юридических и экономических последствий, так как до 2025 года действует долгосрочный контракт между компаниями "Газпром экспорт" и "Булгаргаз", заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, комментируя слова болгарского министра энергетики.
Ранее министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что София планирует к концу года заместить 50% российского газа за счет поставок азербайджанского газа и СПГ.
"Что касается упомянутого заявления министра энергетики Болгарии, то до 2025 года действует долгосрочный контракт между компаниями "Газпром экспорт" и "Булгаргаз" о поставках нашего "голубого топлива". В этой связи болгарская сторона не может отказаться от закупок российского газа без юридических и экономических последствий", - сказал дипломат.
"Мы в курсе, что во исполнение требований Еврокомиссии диверсифицировать источники поставок энергоносителей София закупает природный газ и у других поставщиков, в частности, у Азербайджана и США, однако в значительно меньших объемах. Выбирать партнеров – суверенное право страны. Для нас главное, чтобы соблюдались двусторонние договоренности. В этом плане Болгария остается вполне надежным и предсказуемым партнером", - добавил Пилипсон.
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Юрий ПилипсонТеменужка ПетковаЕврокомиссияГазпром ЭкспортСофия (город)СШААзербайджанЭкономика
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