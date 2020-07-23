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В МИД оценили возможность визита Путина в Сербию осенью
Визит президента РФ Владимира Путина в Белград может состояться осенью, конкретные сроки согласуют позднее, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:11
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353
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россия, юрий пилипсон, александр вучич, владимир путин, белград (город), в мире

В МИД оценили возможность визита Путина в Сербию осенью

09:15 23.07.2020 (обновлено: 10:11 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Белград может состояться осенью, конкретные сроки согласуют позднее, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Сербский президент Александр Вучич ранее сообщал, что власти страны начали подготовку к визиту российского лидера в октябре на освящение крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы, чье украшение осуществляется с помощью российских средств и специалистов.
"Насколько известно, в соответствии с имеющимся приглашением рассматривается возможность организации осенью визита в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкретные сроки поездки имеется в виду согласовать позднее", - сказал дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
16 июля, 17:13
В МИД поддержали усилия Сербии по урегулированию косовской проблемы
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РоссияЮрий ПилипсонАлександр ВучичВладимир ПутинБелград (город)В мире
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