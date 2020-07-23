https://ria.ru/20200723/1574762563.html
В МИД оценили возможность визита Путина в Сербию осенью
Визит президента РФ Владимира Путина в Белград может состояться осенью, конкретные сроки согласуют позднее, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:15
2020-07-23T10:11
россия
юрий пилипсон
александр вучич
владимир путин
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_79efe0bd727115e8a6a3b5f95497f48a.jpg
https://ria.ru/20200716/1574455536.html
россия
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_79efe0bd727115e8a6a3b5f95497f48a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_3d64367365745187ef01a4e845bc2d56.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_517:0:2565:2048_1400x0_80_0_0_edcc0a16debddead090ba9d815076a06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий пилипсон, александр вучич, владимир путин, белград (город), в мире