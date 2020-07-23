В МИД оценили ситуацию вокруг "Балканского потока"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Строительство газопровода "Балканский поток" (болгарская часть газопровода "Турецкий поток"), как заверяют болгарские власти, будет завершено к 1 января 2021 года, также продолжается подготовка к возведению АЭС "Белене", заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Сооружение второй ветки "Турецкого потока" по территории Болгарии идет намеченными темпами и, по заверениям партнеров, будет завершено к 1 января 2021 года. Премьер-министр страны Бойко Борисов держит ход реализации проекта под личным контролем, регулярно инспектирует стройплощадки. Несмотря на пандемию коронавируса, которая все еще дает о себе знать, продолжается подготовка к возведению АЭС "Белене", - заявил дипломат.
"В июне госкорпорация "Росатом", французская "Фраматом" и американская "Дженерал электрик" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках процедуры выбора стратегического инвестора для атомной станции. В совокупности перспективы взаимодействия с Болгарией в сфере энергетики видятся вполне позитивными", - подчеркнул он.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.