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В МИД оценили ситуацию вокруг "Балканского потока"
Строительство газопровода "Балканский поток" (болгарская часть газопровода "Турецкий поток"), как заверяют болгарские власти, будет завершено к 1 января 2021... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:11
юрий пилипсон
турецкий поток
черное море
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бойко борисов
турция
стамбул
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юрий пилипсон, турецкий поток, черное море, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бойко борисов, турция, стамбул, в мире

В МИД оценили ситуацию вокруг "Балканского потока"

09:10 23.07.2020 (обновлено: 10:11 23.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Строительство газопровода "Балканский поток" (болгарская часть газопровода "Турецкий поток"), как заверяют болгарские власти, будет завершено к 1 января 2021 года, также продолжается подготовка к возведению АЭС "Белене", заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Сооружение второй ветки "Турецкого потока" по территории Болгарии идет намеченными темпами и, по заверениям партнеров, будет завершено к 1 января 2021 года. Премьер-министр страны Бойко Борисов держит ход реализации проекта под личным контролем, регулярно инспектирует стройплощадки. Несмотря на пандемию коронавируса, которая все еще дает о себе знать, продолжается подготовка к возведению АЭС "Белене", - заявил дипломат.
"В июне госкорпорация "Росатом", французская "Фраматом" и американская "Дженерал электрик" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках процедуры выбора стратегического инвестора для атомной станции. В совокупности перспективы взаимодействия с Болгарией в сфере энергетики видятся вполне позитивными", - подчеркнул он.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.
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Юрий ПилипсонТурецкий потокЧерное мореГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бойко БорисовТурцияСтамбулВ мире
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