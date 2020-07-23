https://ria.ru/20200723/1574762234.html
МИД: в высылке дипломатов из Болгарии замешаны "внешние" игроки
В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии не обошлось без "внешних стимуляторов", которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T09:10
2020-07-23T10:06
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юрий пилипсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
софия (город)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), софия (город), болгария, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии
не обошлось без "внешних стимуляторов", которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон
.
Как отметил дипломат, о решении Софии Москва узнала из СМИ, а не по официальным каналам, что противоречит международной практике.
"Каких-либо доказательств виновности наших граждан предъявлено не было. Иначе как недружественной акцией назвать эти действия нельзя. Они, безусловно, оставили неприятный осадок в российско-болгарских отношениях", - сказал Пилипсон.
"Вместе с тем прекрасно понимаем, что в данном случае не обошлось без внешних "стимуляторов", которые силятся помешать наметившейся в последнее время активизации нашего сотрудничества с Болгарией, сыграть на пресловутой блоковой солидарности. Поэтому важно не поддаваться на провокации, идти вперед, последовательно реализовывать двусторонние проекты и договоренности", - подчеркнул он.
В январе 2020 года Болгария заявила о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в шпионаже. Отмечалось, что прокуратура Болгарии после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.
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