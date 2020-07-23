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МИД: в высылке дипломатов из Болгарии замешаны "внешние" игроки
В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии не обошлось без "внешних стимуляторов", которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:06
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), софия (город), болгария, в мире

МИД: в высылке дипломатов из Болгарии замешаны "внешние" игроки

09:10 23.07.2020 (обновлено: 10:06 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В случае с высылкой российских дипломатов из Болгарии не обошлось без "внешних стимуляторов", которые пытаются помешать активизации сотрудничества двух стран, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Как отметил дипломат, о решении Софии Москва узнала из СМИ, а не по официальным каналам, что противоречит международной практике.
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"Каких-либо доказательств виновности наших граждан предъявлено не было. Иначе как недружественной акцией назвать эти действия нельзя. Они, безусловно, оставили неприятный осадок в российско-болгарских отношениях", - сказал Пилипсон.
"Вместе с тем прекрасно понимаем, что в данном случае не обошлось без внешних "стимуляторов", которые силятся помешать наметившейся в последнее время активизации нашего сотрудничества с Болгарией, сыграть на пресловутой блоковой солидарности. Поэтому важно не поддаваться на провокации, идти вперед, последовательно реализовывать двусторонние проекты и договоренности", - подчеркнул он.
В январе 2020 года Болгария заявила о высылке двух дипломатов РФ из-за обвинений в шпионаже. Отмечалось, что прокуратура Болгарии после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юрий ПилипсонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)София (город)БолгарияВ мире
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