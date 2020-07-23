Николай Тимофеев стал и.о. главы Норильска

В мэрии сообщили, что на 28 июля запланировано проведение внеочередной сессии Норильского горсовета, на которой будет рассмотрен вопрос об отставке главы Норильска Ахметчина, а также назначении исполняющего полномочия главы города. Избрание главы города проводится горсоветом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий действующего главы города.