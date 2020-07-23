В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса

Число выздоровевших пациентов превышает 46,7 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 868, бессимптомных носителей - 778", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.