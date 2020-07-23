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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1646 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 76 799, сообщила в четверг межведомственная комиссия. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T06:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса

06:31 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 23 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1646 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 76 799, сообщила в четверг межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 46,7 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 868, бессимптомных носителей - 778", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (216) и Нур-Султане (236).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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