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ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" построят для ВМФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:30
россия
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, в мире

ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

03:02 23.07.2020 (обновлено: 10:30 23.07.2020)
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© Фото : Северная верфьФрегат проекта 22350
Фрегат проекта 22350
© Фото : Северная верфь
Фрегат проекта 22350. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" построят для ВМФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Корабли заложили на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге 20 июля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что фрегаты оснастят гиперзвуковым оружием.
По словам Рахманова, строительство продлится четыре с половиной года, флот получит корабли на рубеже 2025-2026 годов. При этом количество ракетных шахт может быть увеличено с 16 до 24.
Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон". Этот комплекс планируется принять на вооружение в течение этого и следующего года. Ракета будет летать со скоростью 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) на дальность более тысячи километров. В перспективе "Циркон" будут получать как подводные лодки, так и надводные корабли, президент Владимир Путин упоминал также и о разработке "Циркона" наземного базирования.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
21 июля, 19:05
Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие
21439835415
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РоссияАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияВМФ РФВ мире
Популярные комментарии
... шел 7 год мучения отечественного самолета МС-21
23 июля, 04:12
Stas Dremov
43509136
Я так понимаю что "Кузя" умрет на стапелях.
23 июля, 04:11
Stas Dremov
15609129
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