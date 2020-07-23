ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" построят для ВМФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Корабли заложили на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге 20 июля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что фрегаты оснастят гиперзвуковым оружием.
По словам Рахманова, строительство продлится четыре с половиной года, флот получит корабли на рубеже 2025-2026 годов. При этом количество ракетных шахт может быть увеличено с 16 до 24.
Речь идет о гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон". Этот комплекс планируется принять на вооружение в течение этого и следующего года. Ракета будет летать со скоростью 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) на дальность более тысячи километров. В перспективе "Циркон" будут получать как подводные лодки, так и надводные корабли, президент Владимир Путин упоминал также и о разработке "Циркона" наземного базирования.