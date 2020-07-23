Россия отправит к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-15"

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-15" будет запущен с Байконура на ракете "Союз-2.1а" в четверг, до Грузовой космический корабль "Прогресс МС-15" будет запущен с Байконура на ракете "Союз-2.1а" в четверг, до Международной космической станции он должен будет добраться за три с половиной часа.

Старт намечен на 17.26 мск, стыковка со станцией в 20.47 мск ± 3 минуты. Это будет пятый полет грузового "Прогресса" по "сверхбыстрой" двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, предусматривающая 34 витка вокруг Земли, либо укороченная четырехвитковая, полет по которой занимает порядка шести часов.

Во время подготовки к старту ракеты возникли неполадки. "Союз-2.1а" с кораблем вывезли на стартовый стол утром 20 июля. Чуть позже " Роскосмос " сообщил о "замечаниях в работе одного из агрегатов стартового комплекса".

К вечеру того же дня стало известно, что неисправность возникла в электродвигателе домкрата второго основания силового пояса стартового комплекса. Работники космодрома в кратчайшие сроки заменили неисправный мотор, после чего подготовка к старту продолжилась.

Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что пуск будет проведен в запланированную дату, несмотря на вспышку коронавируса в городе Байконур . Ранее сообщалось о резком росте смертей от новой инфекции в городе. "Роскосмос" направил в Байконур два самолета с медиками и дополнительным оборудованием.

Корабль доставит на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".