"Умерли или заболели — неизвестно": что стало с узниками "китовой тюрьмы"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Мария Марикян. Вызволение заложников из "китовой тюрьмы" эксперты ставят в пример всему мировому сообществу. Морских животных, которых выловили незаконно и пытались продать в Китай, вернули в дикую природу: косаток приняли в семьи их сородичи, а упитанных белух часто видят на побережье Приморья. За ними до сих пор пристально наблюдают исследователи. Впрочем, не все ученые были довольны ходом "спецоперации": некоторые считают, что бывших узников плохо подготовили. И опасаются, что история может повториться, ведь отлов этих млекопитающих в культурно-просветительских целях в России законодательно не запрещен. Все ли выжили на воле и что их ждет дальше — в материале РИА Новости к Всемирному дню китов и дельфинов.

На свободу

О "китовой тюрьме" в 2018 году говорил весь мир: в приморской бухте Средняя нашли одиннадцать косаток-детенышей и 90 белух. Их планировали продать за границу, в океанариумы. Следователи завели дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. В процессе разбирательств три белухи и косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу млекопитающих. Десять косаток выпустили в Охотское море с июня по август 2019-го. Белух транспортировали восемью партиями — последние пятьдесят особей обрели свободу в ноябре того же года. Чтобы следить за перемещениями бывших узников, на косатках и самых крупных белухах установили спутниковые метки. В пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказывают: прошлым летом и в начале осени косатки держались в северо-западной части Охотского моря, курсируя в традиционных местах охоты — заливе Академии, Тугурском заливе, Удской губе.

Косаткам метки не понравились. Первой от спутникового слежения оторвалась самка Зина: через месяц после освобождения пропала с радаров. В августе ее видели в группе сородичей в заливе Николая, а в сентябре в большой компании — уже в проливе Лингольма. По мнению ученых, пример Зины показывает: косатки адаптировались. В ноябре-декабре они мигрировали на юго-восток, в открытую часть Охотского моря. Метки действовали только у двух самок: Зоя и Харя пересекли море и вышли в Тихий океан.

А вот белухи, отпущенные в Сахалинском заливе и Татарском проливе, до осени там и оставались. "В декабре откочевали к побережью Магаданской области — это место их традиционного скопления в зимний период", — говорят во ВНИРО. Остальных белух выпустили в ноябре в Японское море.

Весной этого года метки перестали работать. Теперь перемещения животных мониторят сотрудники заповедника, рыбаки и волонтеры-экологи: "Летом белух замечали в акватории Лазовского заповедника, в районе бухты Находка, в заливах Восток и Амурский".

Ученые отметили: освобожденные белухи упитаннее узников, не боятся людей и судов. Не попрошайничают и не кидаются на рыбу, которую бросают сердобольные зрители.

Наблюдения продолжатся в экспедиционный сезон 2020 года. Специалистов волнует, что животные будут делать дальше. Возможно, уйдут в родные места — в Охотское море или же останутся в водах Приморья и образуют новую популяцию.

© Фото : ВНИРО Погрузка и выпуск белух из "китовой тюрьмы", 8 ноября 2019 года © Фото : ВНИРО Погрузка и выпуск белух из "китовой тюрьмы", 8 ноября 2019 года

"Множество нарушений"

У общественников и экспертов есть вопросы: биолог Владимир Латка, например, считает, что "спецоперация" прошла с множеством нарушений.

"Судя по всему, реабилитации перед выпуском не проводили. Рекомендации команды исследователя Жан-Мишеля Кусто (известный океанограф, возглавивший международную команду, которая участвовала в операции по спасению морских животных. — Прим. ред.) не выполнялись. Нет доказательств, что китов научили самостоятельно ловить рыбу. Животных надо выпускать летом — у них больше шансов на выживание. Тем не менее вовремя освободили лишь первые партии. Остальных — с нарушением сроков. Высока вероятность, что многие погибли. Да, несколько косаток адаптировались. Но нельзя утверждать, что так со всеми. Трупы не находили, однако обычно тела морских млекопитающих тонут".

Контролировать освобождение животных было нелегко. Эксперт российского отделения Greenpeace Оганес Таргулян наблюдал, как в августе на волю отпускали косаток, а в ноябре — белух. "Съемки разрешили только с ограничениями. Технически все организовывали фирмы, отловившие животных. Они же установили правила, — вспоминает Оганес. — Мы, конечно, не скандалили. Главное, всех узников выпустили — в этом нет сомнений".

Директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей рассказала: ее волонтеры сопровождали фуры с млекопитающими до места загрузки на баржи. "Весь путь проделывали самостоятельно. К примеру, последний выпуск производили с научно-исследовательских судов ВНИРО. Волонтеры нашей коалиции "Свободу косаткам и белухам" вместе с Greenpeace арендовали катер и наблюдали со стороны".

"Что касается реабилитации, действительно были пробелы, — подтверждает Таргулян мнение биолога Латки. — На наших глазах перед самым освобождением пленников кормили "с рук". Многие опасались, что из-за этого они не приспособятся. Но это теория — никто ведь не знает, нужна ли им особая подготовка. А практика показала: в неволе дикие животные не утратили навыков".

Специалисты спорили, где лучше выпустить животных: рядом с "китовой тюрьмой" или на месте отлова в Охотском море. "Решили везти к морю. А потом все сроки затянули, зима на носу. Последнюю партию белух (самую крупную) освободили недалеко от "китовой тюрьмы" в ноябре, живыми бы не довезли. Получается, человек расширил их ареал обитания, — объясняет Таргулян. — Нет данных, что кто-то из бывших узников заболел или умер. Возможно, выжили не все, но массовой гибели, к счастью, нет".

Еще не конец

В России и сейчас хватает "заключенных" — обитателей дельфинариев и океанариумов. Закон разрешает вылов морских животных представителям коренных народов, а также для научных и культурно-просветительских целей. Общественность давно добивается полного запрета отлова китообразных "для развлечений".

В прошлом году на "Российской общественной инициативе" запустили петицию, которая собрала больше ста тысяч подписей, однако экспертная группа признала проект "нецелесообразным". В Минсельхоз отправили рекомендации: обеспечить морским животным благоприятные условия в неволе и запретить их продажу за рубеж.

"Все это уже предусмотрено законами. Фактически экспертная группа обнулила обращение общественности: голоса неравнодушных просто проигнорировали", — возмущается Владимир Латка.

"Во всем мире с этим борются, — добавляет Оганес Таргулян. — Например, у Жан-Мишеля Кусто крупный проект: отгородили часть залива, чтобы поместить туда животных из океанариумов и дельфинариев. Создают им "полудикие" условия, ведь на воле не каждый выживет".