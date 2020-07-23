Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего

Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс "Императорская Россия", который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления туристы выбирают чаще всего, путешествуя на поездах, сообщает Туту.ру.

Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что черноморские курорты и другие традиционные направления для летнего пляжного отдыха — далеко не на первом месте.

Например, авиамаршрут Москва — Анапа был третьим в списке самых востребованных, а среди популярных железнодорожных направлений он занимает лишь 16 строчку. Поезд из столицы в Адлер в прошлом году был на 13 месте рейтинга, а сейчас – лишь на 23. Эксперты говорят, что из-за подешевевших в период пандемии авиабилетов, туристы предпочитают лететь на самолете.

Самый востребованный у пользователей железнодорожные маршруты – между двумя столицами, а также из Москвы в Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново. Причем последний в прошлом году был лишь на 12 месте. Поднялись в рейтинге поезда из столицы в Тулу, Смоленск и Рязань.