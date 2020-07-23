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Туризм
https://ria.ru/20200723/1574726723.html
Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
Эксперты рассказали, какие направления туристы выбирают чаще всего, путешествуя на поездах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:43
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/87/1556168766_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_a56b4dde388c22388b21981bb2e5827c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, брянск, владимир, иваново, смоленск, анапа, воронеж

Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего

10:43 23.07.2020
377
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс "Императорская Россия", который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, какие направления туристы выбирают чаще всего, путешествуя на поездах, сообщает Туту.ру.
Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что черноморские курорты и другие традиционные направления для летнего пляжного отдыха — далеко не на первом месте.
Например, авиамаршрут Москва — Анапа был третьим в списке самых востребованных, а среди популярных железнодорожных направлений он занимает лишь 16 строчку. Поезд из столицы в Адлер в прошлом году был на 13 месте рейтинга, а сейчас – лишь на 23. Эксперты говорят, что из-за подешевевших в период пандемии авиабилетов, туристы предпочитают лететь на самолете.
Самый востребованный у пользователей железнодорожные маршруты – между двумя столицами, а также из Москвы в Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново. Причем последний в прошлом году был лишь на 12 месте. Поднялись в рейтинге поезда из столицы в Тулу, Смоленск и Рязань.
Стоимость билетов из Москвы в Санкт-Петербург снизилась в среднем на 11 процентов, из Москвы в Смоленск – на 14 процентов. При этом проездные документы в Нижний Новгород подорожали в среднем на 15 процентов, а в Воронеж – на 23 процента, говорят аналитики сервиса.
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