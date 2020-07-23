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В Италии производители сыра побили мировой рекорд
На острове Сардиния сделали колесо сыра весом 600 килограммов – это новый мировой рекорд, сообщает Ansa.it. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T02:05
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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что приготовить, рецепты, еда - туризм, туризм, сардиния, новости - туризм, италия, еда

В Италии производители сыра побили мировой рекорд

01:34 23.07.2020 (обновлено: 02:05 23.07.2020)
1687
© Depositphotos / MyClicksСыр пекорино
Сыр пекорино
© Depositphotos / MyClicks
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. На острове Сардиния сделали колесо сыра весом 600 килограммов – это новый мировой рекорд, сообщает Ansa.it.
В коммуне Локуле в мае прошлого года создали колесо овечьего сыра пекорино. Затем, его год выдерживали в специальных условиях. Потом его осмотрел судья Книги рекордов Гиннеса и вынес вердикт.
"Гигант Седрино" был объявлен крупнейшим куском сыра, изготовленным из овечьего молока. Новый рекордсмен достигает 165 сантиметров в диаметре и 60 сантиметров в высоту. Для его приготовления потребовалось 4500 литров молока. Курировала проект Анна Пицалис. Ей хотелось, чтобы рекорд привлек внимание общественности к региону.
Ранее он принадлежал 534-килограммовому куску, сделанному в Асколи-Пичено в 2009 году.
Валентино Бонтемпи
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