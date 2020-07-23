В Италии производители сыра побили мировой рекорд

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. На острове Сардиния сделали колесо сыра весом 600 килограммов – это новый мировой рекорд, На острове Сардиния сделали колесо сыра весом 600 килограммов – это новый мировой рекорд, сообщает Ansa.it.

В коммуне Локуле в мае прошлого года создали колесо овечьего сыра пекорино. Затем, его год выдерживали в специальных условиях. Потом его осмотрел судья Книги рекордов Гиннеса и вынес вердикт.

Il più grande #pecorino al mondo è sardo e pesa 600 kg. Il nuovo record a #Loculi (#Nuoro), coinvolti 50 #pastori che hanno utilizzato 4.55 litri di #latte. @Coldiretti: un segnale per ripresa della #pastorizia https://t.co/OrGfplL4ZL — WineNews (@WineNewsIt) July 20, 2020

"Гигант Седрино" был объявлен крупнейшим куском сыра, изготовленным из овечьего молока. Новый рекордсмен достигает 165 сантиметров в диаметре и 60 сантиметров в высоту. Для его приготовления потребовалось 4500 литров молока. Курировала проект Анна Пицалис. Ей хотелось, чтобы рекорд привлек внимание общественности к региону.