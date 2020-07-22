Джонсон ушел от ответа на вопрос о лицензировании RT

ЛОНДОН, 22 июл – РИА Новости. Лидер британских лейбористов Кир Стармер предложил премьеру Борису Джонсону изучить вопрос о лицензировании телеканала RT в Великобритании, глава британского кабмина ушел от прямого ответа на это предложение.
Накануне комитет парламента по разведке представил доклад по России, в котором в негативном ключе упоминаются RT и Sputnik.
"В докладе говорится о серьезных искажениях в подаче информации принадлежащим российскому государству телеканалом RT. Согласны ли вы со мной, что пришло время пересмотреть вопрос о лицензировании RT на вещание в Британии?" - спросил Стармер.
"Я думаю, что слова лидера оппозиции заслуживали бы большего доверия, если бы он призвал к ответу бывшего лидера оппозиции (Джереми Корбина - ред.), когда тот брал деньги за выступления на RT", - ответил Джонсон, заявив, что позиция Стармера по различным вопросам постоянно меняется.
Стармер в ответ заявил, что Джонсон в бытность свою журналистом "писал по две версии каждой статьи".