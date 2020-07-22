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Джонсон ушел от ответа на вопрос о лицензировании RT
Лидер британских лейбористов Кир Стармер предложил премьеру Борису Джонсону изучить вопрос о лицензировании телеканала RT в Великобритании, глава британского... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кир стармер, телеканал rt, медиавойны, sputnik, борис джонсон, великобритания, в мире

Джонсон ушел от ответа на вопрос о лицензировании RT

15:32 22.07.2020 (обновлено: 23:35 22.07.2020)
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© REUTERS / UK Parliament/Jessica TaylorПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / UK Parliament/Jessica Taylor
ЛОНДОН, 22 июл – РИА Новости. Лидер британских лейбористов Кир Стармер предложил премьеру Борису Джонсону изучить вопрос о лицензировании телеканала RT в Великобритании, глава британского кабмина ушел от прямого ответа на это предложение.
Накануне комитет парламента по разведке представил доклад по России, в котором в негативном ключе упоминаются RT и Sputnik.
"В докладе говорится о серьезных искажениях в подаче информации принадлежащим российскому государству телеканалом RT. Согласны ли вы со мной, что пришло время пересмотреть вопрос о лицензировании RT на вещание в Британии?" - спросил Стармер.
"Я думаю, что слова лидера оппозиции заслуживали бы большего доверия, если бы он призвал к ответу бывшего лидера оппозиции (Джереми Корбина - ред.), когда тот брал деньги за выступления на RT", - ответил Джонсон, заявив, что позиция Стармера по различным вопросам постоянно меняется.
Стармер в ответ заявил, что Джонсон в бытность свою журналистом "писал по две версии каждой статьи".
Вестминстерский дворец в Лондоне
21 июля, 14:50Акценты
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Кир СтармерТелеканал RTМедиавойныSputnikБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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