https://ria.ru/20200722/1574753829.html
Офис Зеленского прокомментировал договоренности о перемирии в Донбассе
Соблюдение режима прекращения огня является базовой предпосылкой для реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других пунктов данного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:58
2020-07-22T22:58
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
владимир зеленский
киев
в мире
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https://ria.ru/20200722/1574750697.html
1
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928550_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e9563fb185e0fb2b75cf3a45e2f79593.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, владимир зеленский, киев, в мире