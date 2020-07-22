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Офис Зеленского прокомментировал договоренности о перемирии в Донбассе
Соблюдение режима прекращения огня является базовой предпосылкой для реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других пунктов данного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:58
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
владимир зеленский
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, владимир зеленский, киев, в мире

Офис Зеленского прокомментировал договоренности о перемирии в Донбассе

22:58 22.07.2020
802
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНа месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Соблюдение режима прекращения огня является базовой предпосылкой для реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других пунктов данного соглашения, заявили в пресс-службе офиса президента Украины.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
Борис Грызлов
Вчера, 21:51
Грызлов прокомментировал согласование мер по прекращению огня в Донбассе
"Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", - говорится в сообщении.
Украинская сторона отметила, что прорыв в работе трехсторонней контактной группы в этом направлении является результатом эффективной работы Киева при поддержке международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД "нормандской четверки".
"В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования", - добавили в офисе президента.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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