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Грызлов: решение Рады о местных выборах противоречит Минским соглашениям
Постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:48
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Грызлов: решение Рады о местных выборах противоречит Минским соглашениям

22:48 22.07.2020
591
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам видеоконференции.
"Обсуждение всех других вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишены всякого смысла. Речь идет о постановлении Верховной рады Украины от 15 июля о проведении местных выборов, в котором в качестве условий проведения выборов на Донбассе выдвинуты условия, прямо противоречащие минским соглашениям", - сказал он.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Вчера, 21:37
Киев заблокировал работу контактной группы по Донбассу
В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики в среду сообщили, что Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.
В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что Киев должен официально заявить о приверженности всем положениям минских соглашений. По его словам, без понимания, что Киев считает для себя все положения минских соглашений обязательными к выполнению, "нет смысла обсуждать детали политического, экономического или гуманитарного урегулирования".
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
2031011
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныБорис ГрызловМинскВ мире
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