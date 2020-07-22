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Эксперты оценили сроки восстановления собора в Нанте
Реставрация собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, где произошел пожар, может занять три года, считают эксперты. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - религия и мировоззрение, министерство внутренних дел франции, франция, нант, в мире

Эксперты оценили сроки восстановления собора в Нанте

22:40 22.07.2020
155
© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Реставрация собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, где произошел пожар, может занять три года, считают эксперты.
Возгорание в соборе Нанта произошло в субботу, 18 июля. В результате пожара, в частности, был полностью разрушен большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Однако во вторник глава МВД Франции сообщил, что пока не было найдено признаков, подтверждающих версию о поджоге и пожар может иметь случайный характер.
Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
Вчера, 14:10Культура
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По словам главного архитектора исторических памятников Паскаля Прюне, которого цитируют французские СМИ, на реставрацию собора Нанта потребуется в общей сложности около трех лет. Вместе с тем Прюне отмечает, что о стоимости реставрационных работ пока говорить рано.
Западный фасад собора, где начался пожар, был сильно поврежден, витражи XVI века были разрушены. На данный момент эксперты не знают, можно ли их будет восстановить в исходном виде.
"Мы взяли фрагменты (витражей)", - сообщил Пруне. Вместе с тем он отметил, что западный фасад, который был отправной точкой строительства собора Нанта, вне опасности.
Собор святых Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет - одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте собор в Нанте на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. В 1972 году в соборе Нанта уже возникал пожар.
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
21 июля, 20:17
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Новости - Религия и мировоззрениеМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияНантВ мире
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