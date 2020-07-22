Эксперты оценили сроки восстановления собора в Нанте

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция

ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Реставрация собора Святых Петра и Павла во французском Нанте, где произошел пожар, может занять три года, считают эксперты.

Возгорание в соборе Нанта произошло в субботу, 18 июля. В результате пожара, в частности, был полностью разрушен большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Однако во вторник глава МВД Франции сообщил, что пока не было найдено признаков, подтверждающих версию о поджоге и пожар может иметь случайный характер.

По словам главного архитектора исторических памятников Паскаля Прюне, которого цитируют французские СМИ, на реставрацию собора Нанта потребуется в общей сложности около трех лет. Вместе с тем Прюне отмечает, что о стоимости реставрационных работ пока говорить рано.

Западный фасад собора, где начался пожар, был сильно поврежден, витражи XVI века были разрушены. На данный момент эксперты не знают, можно ли их будет восстановить в исходном виде.

"Мы взяли фрагменты (витражей)", - сообщил Пруне. Вместе с тем он отметил, что западный фасад, который был отправной точкой строительства собора Нанта, вне опасности.