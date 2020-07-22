https://ria.ru/20200722/1574751723.html
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 76, сообщила пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:09
2020-07-22T22:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:3128:1760_1400x0_80_0_0_678c5c71d9c741eba755329272f2cbe5.jpg
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:3128:1760_1400x0_80_0_0_678c5c71d9c741eba755329272f2cbe5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_419a0a5a6573496512a8e7e23cbfa0ec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_fea9a2d339a66f4e26bf4e8d5638f185.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости.
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области
, общее число умерших в регионе возросло до 76, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6109 случаев коронавируса. К 21 июля скончались 75 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана
.
"Зарегистрирована смерть женщины 1952 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, церебральных, коронарных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, ожирение третьей степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, пензенские медики в среду выписали 23 пациента после лечения COVID-19, общее число выздоровевших в регионе достигло 5345.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.