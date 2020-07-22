В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19

"Зарегистрирована смерть женщины 1952 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, церебральных, коронарных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, ожирение третьей степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, пензенские медики в среду выписали 23 пациента после лечения COVID-19, общее число выздоровевших в регионе достигло 5345.