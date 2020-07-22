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В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 76, сообщила пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:09
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пожилая пациентка с COVID-19

22:09 22.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования
© РИА Новости / Денис Абрамов
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 76, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 6109 случаев коронавируса. К 21 июля скончались 75 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть женщины 1952 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, церебральных, коронарных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия, ожирение третьей степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, пензенские медики в среду выписали 23 пациента после лечения COVID-19, общее число выздоровевших в регионе достигло 5345.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьОбщество
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