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Климкин опроверг заявление о взятке еврочиновнику для поддержки Порошенко
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию, озвученную бывшим депутатом Верховной рады от фракции "Партия регионов" Давидом... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:57
ситуация на украине
павел климкин
петр порошенко
давид жвания
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украина
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ситуация на украине, павел климкин, петр порошенко, давид жвания, верховная рада украины, европа, украина, в мире

Климкин опроверг заявление о взятке еврочиновнику для поддержки Порошенко

16:56 22.07.2020 (обновлено: 21:57 22.07.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПавел Климкин
Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию, озвученную бывшим депутатом Верховной рады от фракции "Партия регионов" Давидом Жванией о передаче взятке одному из европейских чиновников для поддержки кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах в 2014 году.
В среду Жвания признался, что вместе с Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. Также экс-депутат уточнил, что кандидатура Порошенко на пост президента в 2014 году обсуждалась между олигархами, перед которыми он взял на себя определенные обязательства.
"По-моему, это довольно смешно. Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются - то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал... спросите господина Жванию, он пусть комментирует. Меркель взяток не берет, я взяток не передаю", - заявил Климкин в комментарии изданию "Украинская правда".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинПетр ПорошенкоДавид ЖванияВерховная Рада УкраиныЕвропаУкраинаВ мире
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