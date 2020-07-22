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Бывший соратник Порошенко рассказал о взятке еврочиновнику в 2014 году
Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны Павлом Климкиным... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:54
ситуация на украине
петр порошенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

Бывший соратник Порошенко рассказал о взятке еврочиновнику в 2014 году

15:52 22.07.2020 (обновлено: 21:54 22.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах, соответствующее обращение он сделал на своем YouTube-канале.
"Я готов дать показания органам следствия. Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам", - заявил Жвания.
По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано.
"Я также входил в ОПГ (организованная преступная группировка – ред.), которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами "Партии регионов", вели переговоры с иностранными посольствами. В ОПГ входили Мартыненко (Николай Мартыненко – экс-депутат от фракции "Народный фронт" - ред.), Порошенко, (экс-глава СНБО Украины Александр – ред.) Турчинов, (действующий мэр Киева Виталий - ред.) Кличко", - добавил Жвания.
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Также экс-депутат уточнил, что кандидатура Порошенко на пост президента в 2014 году обсуждалась между олигархами, перед которыми он взял на себя определенные обязательства.
"Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И Порошенко взял на себя определенные обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. Борьба с олигархами свелась при Порошенко к борьбе с Коломойским, который не участвовал в сделке. Остальные получили свои коррупционные квоты. Должность мэра для Кличко была частью этой сделки. Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3,4 миллиарда долларов. Эти деньги выведены в офшоры", - добавил Жвания.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.
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