Бывший соратник Порошенко рассказал о взятке еврочиновнику в 2014 году

По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано.

Также экс-депутат уточнил, что кандидатура Порошенко на пост президента в 2014 году обсуждалась между олигархами, перед которыми он взял на себя определенные обязательства.

"Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И Порошенко взял на себя определенные обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. Борьба с олигархами свелась при Порошенко к борьбе с Коломойским, который не участвовал в сделке. Остальные получили свои коррупционные квоты. Должность мэра для Кличко была частью этой сделки. Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3,4 миллиарда долларов. Эти деньги выведены в офшоры", - добавил Жвания.