https://ria.ru/20200722/1574748286.html
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:18
2020-07-22T21:35
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
мид днр
донбасс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928635_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2cabf5d65ca1c5e2ecb99678cb34df27.jpg
донбасс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928635_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2cabf5d65ca1c5e2ecb99678cb34df27.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928635_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e2731b7530ffed2366d20fd87b861512.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570928635_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_e190bc462cec257b08626c6911236c58.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, мид днр, донбасс, в мире