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Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:35
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, вооруженный конфликт на востоке украины, мид днр, донбасс, в мире

Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа

21:18 22.07.2020 (обновлено: 21:35 22.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 19 августа, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Переговоры контактной группы по Донбассу состоялись в среду в формате видеоконференции.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 19 августа", - говорится в сообщении МИД ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныМИД ДНРДонбассВ мире
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