https://ria.ru/20200722/1574745015.html
Собянин освободил от должности руководителя департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности руководителя департамента образования и науки, вместо него назначен Александр Молотков,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:09
2020-07-22T20:27
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сн_образование
сергей собянин
москва
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Ярослав Погодин
Слава Богу! Тот кто в теме поймёт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
освободил Исаака Калину от должности руководителя департамента образования и науки, вместо него назначен Александр Молотков, соответствующие указы опубликованы на сайте мэра и правительства столицы.
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе
.
На должность в свою очередь назначен Молотков Александр Борисович, ранее занимавший должность заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы.
"В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. No 65 "О Правительстве Москвы" назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы", - говорится в указе.
Как заявил РИА Новости Молотков, все задачи, которые стоят перед ним как перед новым главой ведомства, были определены мэром города давно.
"Все задачи были определены мэром уже достаточно давно, все так и останется. Задачи ставит город", - сказал Молотков, отвечая на вопрос о своих первостепенных задачах в качестве нового главы департамента.