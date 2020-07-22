Собянин освободил от должности руководителя департамента образования

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности руководителя департамента образования и науки, вместо него назначен Александр Молотков, соответствующие указы опубликованы на сайте мэра и правительства столицы.

"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе

На должность в свою очередь назначен Молотков Александр Борисович, ранее занимавший должность заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы.

"В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. No 65 "О Правительстве Москвы" назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы", - говорится в указе.

Как заявил РИА Новости Молотков, все задачи, которые стоят перед ним как перед новым главой ведомства, были определены мэром города давно.