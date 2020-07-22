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Собянин освободил от должности руководителя департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности руководителя департамента образования и науки, вместо него назначен Александр Молотков,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:27
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353
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Собянин освободил от должности руководителя департамента образования

20:09 22.07.2020 (обновлено: 20:27 22.07.2020)
15637
© РИА НовостиРуководитель столичного Департамента образования Исаак Калина
Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина
© РИА Новости
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности руководителя департамента образования и науки, вместо него назначен Александр Молотков, соответствующие указы опубликованы на сайте мэра и правительства столицы.
"Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе.
На должность в свою очередь назначен Молотков Александр Борисович, ранее занимавший должность заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы.
"В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. No 65 "О Правительстве Москвы" назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы", - говорится в указе.
Как заявил РИА Новости Молотков, все задачи, которые стоят перед ним как перед новым главой ведомства, были определены мэром города давно.
"Все задачи были определены мэром уже достаточно давно, все так и останется. Задачи ставит город", - сказал Молотков, отвечая на вопрос о своих первостепенных задачах в качестве нового главы департамента.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей СобянинМоскваОбщество
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22 июля, 22:38
Ярослав Погодин
2600102
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