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Против захватившего заложников в Луцке завели дела по четырем статьям
Захватившему заложников в Луцке Максиму Кривошу сообщили о подозрении по четырем статьям, ему инкриминируют совершение теракта, захват заложников,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:05
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
служба безопасности украины
владимир зеленский
волынская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, служба безопасности украины, владимир зеленский, волынская область, украина, в мире

Против захватившего заложников в Луцке завели дела по четырем статьям

20:05 22.07.2020
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© Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанкЭксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
Эксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
© Управление Национальной полиции Волынской области
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Захватившему заложников в Луцке Максиму Кривошу сообщили о подозрении по четырем статьям, ему инкриминируют совершение теракта, захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Ранее пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Волынской области сообщила, что суд в четверг будет избирать меру пресечения мужчине, захватившему заложников в Луцке.
"Следователями управления СБУ сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.
Отмечается, что на данном этапе решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийВолынская областьУкраинаВ мире
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