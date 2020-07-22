https://ria.ru/20200722/1574744275.html
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, заявили в среду в пресс-службе МИД... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:59
2020-07-22T19:59
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ситуация на украине
вооруженный конфликт на востоке украины
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
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оон
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луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571905792_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cd407a1327a48e47779e0ffd718d8886.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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