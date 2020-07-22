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Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, заявили в среду в пресс-службе МИД... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:59
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

19:59 22.07.2020
486
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Заседание контактной группы проходит в среду в видеорежиме.
"Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
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