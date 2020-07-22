Азербайджан сообщил об уничтожении армянского беспилотника

"Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55", предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.