Азербайджан сообщил об уничтожении армянского беспилотника

БАКУ, 22 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении "Х-55", предпринявшего попытку разведывательного полета на границе.
"Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55", предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
МО Азербайджана отмечает, что это уже третий армянский беспилотник, уничтоженный за последние два дня.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.