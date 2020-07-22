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Азербайджан сообщил об уничтожении армянского беспилотника
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении "Х-55", предпринявшего попытку... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:36
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
грузия
безопасность
в мире
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, безопасность, в мире

Азербайджан сообщил об уничтожении армянского беспилотника

19:50 22.07.2020 (обновлено: 21:36 22.07.2020)
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© Фото : Минобороны АзербайджанаВоеннослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
БАКУ, 22 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Армении "Х-55", предпринявшего попытку разведывательного полета на границе.
"Вечером 22 июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "X-55", предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской армии в направлении села Агдам Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе. Очередной БПЛА противника также был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями противовоздушной обороны Азербайджана", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
МО Азербайджана отмечает, что это уже третий армянский беспилотник, уничтоженный за последние два дня.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияБезопасностьВ мире
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