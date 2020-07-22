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Выступление победительницы "Ты супер!" набрало 71 млн просмотров
Выступление победительницы второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Дианы Анкудиновой суммарно набрало более 71 миллиона просмотров на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:48
2020-07-22T18:48
шоу "ты супер"
общество
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шоу "ты супер", общество
МОСКВА, 22 июля – РИА Новости. Выступление победительницы второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Дианы Анкудиновой суммарно набрало более 71 миллиона просмотров на YouTube и страницах телеканала НТВ в социальных сетях.
Таких показателей выступление Анкудиновой с композицией "Derniere Danse" певицы Indila достигло за три года. За всю историю конкурса эта песня стала своеобразной визитной карточкой шоу. За первое полугодие 2018 года видео посмотрели 14,7 миллионов раз. В начале 2019 года количество просмотров увеличилось на 9,5 миллионов. С начала 2020 года видео посмотрели еще 16 миллионов раз.
Не меньшей популярностью пользуется видео выступления с той же песней в суперсезоне конкурса. Данный ролик набрал 13,2 миллиона просмотров.
Вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать таланты и исполнить заветные мечты. С 2017 года в конкурсе приняли участие 344 ребенка из 18 стран – в том числе из России, Азербайджана
, Армении
, Беларуси
, Грузии
, Казахстана
, Кыргызстана, Молдавии
, Украины
и Эстонии
.