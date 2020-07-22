Выступление победительницы "Ты супер!" набрало 71 млн просмотров

Таких показателей выступление Анкудиновой с композицией "Derniere Danse" певицы Indila достигло за три года. За всю историю конкурса эта песня стала своеобразной визитной карточкой шоу. За первое полугодие 2018 года видео посмотрели 14,7 миллионов раз. В начале 2019 года количество просмотров увеличилось на 9,5 миллионов. С начала 2020 года видео посмотрели еще 16 миллионов раз.