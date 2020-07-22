Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574739868.html
СК предъявил Навальному обвинение в клевете
Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в клевете на ветерана, с него взята подписка о невыезде, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:42
вадим кобзев
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:137:2281:1420_1400x0_80_0_0_06376865621bc0098bc94055ab73e4db.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574491396.html
Вот сейчас ональный даже растерялся. Столько лет не предъявляли и вот на тебе. Если сейчас начнут за все предъявлять, никаких честно заработанных не хватит.
97
Клевета на кого - на деда которого использовали чтобы протолкнуть обнулямс.
86
36
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_0:137:2281:1420_1400x0_80_0_0_06376865621bc0098bc94055ab73e4db.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_102:0:2177:1556_1400x0_80_0_0_143c58321b889e4b6747606bbfdd1632.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150603/05/1506030551_362:0:1918:1556_1400x0_80_0_0_a7a2e857331269b9861b2253f70dfbe7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим кобзев, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК предъявил Навальному обвинение в клевете

18:42 22.07.2020
4441
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в клевете на ветерана, с него взята подписка о невыезде, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Следователь предъявил ему официальное обвинение, допросил в качестве обвиняемого. Он не признал вину, назвал уголовное преследование политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции", - сказал адвокат.
Адвокат пояснил, что его подзащитного в четверг снова вызвали в СК, их планируют уведомить об окончании следственных действий. "Очных ставок не было и не планируется", - добавил Кобзев.
По его словам, после завершения расследования они ознакомятся с материалами дела, а затем его передадут в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, оппозиционер нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.
С Навального в ходе допроса у следователя взяли подписку о невыезде.
Штаб Алексея Навального, расположенный в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве
17 июля, 13:07
СМИ рассказали о крупном скандале в "команде Навального"
305521924
Обсудить 36
Вадим КобзевАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вот сейчас ональный даже растерялся. Столько лет не предъявляли и вот на тебе. Если сейчас начнут за все предъявлять, никаких честно заработанных не хватит.
22 июля, 18:44
Евгений Д
76410016
Клевета на кого - на деда которого использовали чтобы протолкнуть обнулямс.
22 июля, 19:14
mdmiguel dios
18012263
Рекомендуем
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году
Александр Винник
Бутина сообщила дату начала суда над Винником
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии
Конфорка газовой плиты
На Украине выросли цены на газ
Американские военные в Ираке
В Ираке атаковали автоколонну с грузом для американских военных
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
В Индии рассказали о результатах испытания "Фавипиравира" против COVID-19
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Назначена дата предварительного слушания дела Ефремова
Вячеслав Володин
Володин выступил против двухпартийной системы в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния