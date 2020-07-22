СК предъявил Навальному обвинение в клевете

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет предъявил оппозиционеру Следственный комитет предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в клевете на ветерана, с него взята подписка о невыезде, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев

"Следователь предъявил ему официальное обвинение, допросил в качестве обвиняемого. Он не признал вину, назвал уголовное преследование политически мотивированным и отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51 статью Конституции", - сказал адвокат.

Адвокат пояснил, что его подзащитного в четверг снова вызвали в СК , их планируют уведомить об окончании следственных действий. "Очных ставок не было и не планируется", - добавил Кобзев.

По его словам, после завершения расследования они ознакомятся с материалами дела, а затем его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, оппозиционер нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.