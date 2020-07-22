Глава ПФР отчитался о выплатах к 75-летию Победы

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава Пенсионного фонда Максим Топилин заявил, что выплаты к 75-летию Победы были осуществлены в мае, как и планировалось.
"Что касается выплат, которые в этом году осуществлялись, – это, конечно, выплаты к 75-летию Победы, ваш указ был. Первый раз такой размер выплаты – 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и труженикам тыла – 50 тысяч рублей. Все они были осуществлены в мае, как и планировали, как вы поручали", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Выплаты получили 454,6 тысячи ветеранов и 577,6 тысячи тружеников тыла. Глава ПФР также отчитался о выполнении поручения об индексации пенсий пенсионерам-опекунам. По его словам, с 1 июля порядка 29,7 тысячи опекунов получили доплату в виде недополученной индексации. В среднем прибавка составит около 4 тысяч рублей. Также были назначены выплаты членам семей десантников Шестой воздушно-десантной роты.