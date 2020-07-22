Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 7015

ДУШАНБЕ, 22 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных носителей коронавируса в Таджикистане достигло 7015, за прошедшие сутки зарегистрировали еще 48 случаев заражения и один летальный исход, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения страны.
"На вечер среды число инфицированных COVID-19 достигло 7015 человек, что на 48 больше, чем накануне, один человек скончался", - сказал собеседник агентства. По его словам, после коронавируса в стране вылечился уже 5741 человек - 81,8% инфицированных.
"За последние сутки 142 инфицированных находились под наблюдением врачей, а 58 человек выписаны после выздоровления из медучреждений", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.