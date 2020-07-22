В Петербурге ребенок чуть не сломал позвоночник в квест-комнате

"Прокуратура Центрального района Петербурга организовала проверку по сообщению о получении ребёнком телесных повреждений в игровой квест-комнате, расположенной на Соляном переулке", - говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на данный момент у 11-летнего мальчика диагностированы ушиб спины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ранее отец ребенка сообщил местным СМИ, что мальчик участвовал в квесте "Мир динозавров" и упал с высоты 3 метров головой вниз на бетонный пол, получив перелом позвоночника.