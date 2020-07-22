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В Петербурге ребенок чуть не сломал позвоночник в квест-комнате
Прокуратура проверяет информацию о том, что ребенок получил травмы на квесте в Петербурге, сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:40
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге ребенок чуть не сломал позвоночник в квест-комнате

14:38 22.07.2020 (обновлено: 17:40 22.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о том, что ребенок получил травмы на квесте в Петербурге, сообщила пресс-служба городского надзорного ведомства.
"Прокуратура Центрального района Петербурга организовала проверку по сообщению о получении ребёнком телесных повреждений в игровой квест-комнате, расположенной на Соляном переулке", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, на данный момент у 11-летнего мальчика диагностированы ушиб спины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ранее отец ребенка сообщил местным СМИ, что мальчик участвовал в квесте "Мир динозавров" и упал с высоты 3 метров головой вниз на бетонный пол, получив перелом позвоночника.
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