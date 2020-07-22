Мосгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Белгородской облдумой

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Депутаты Мосгордумы утвердили соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой, соответствующее решение депутаты столичного парламента приняли на заседании в среду.

"На голосование ставится проект постановления Московской городской Думы "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Московской городской Думой и Белгородской областной Думой" за 30, против один, воздержался один", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников по итогам заседания.

Соглашением парламенты договорились развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства и взаимного уважения.

Как отметил Шапошников, этим документом закрепляются давние партнерские отношения с соседями по региону в рамках законотворческой и патриотической работы.

"Одна из важных совместных площадок – Совет законодателей Центрального федерального округа, где мы обсуждаем актуальные для наших регионов инициативы и вопросы, требующие решений. Соглашение послужит дальнейшему развитию межпарламентских связей, обмену информацией и опытом в области законотворческой деятельности, расширения деловых и дружественных контактов", - сказал Шапошников.