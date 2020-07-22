https://ria.ru/20200722/1574734587.html
Мосгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Белгородской облдумой
Депутаты Мосгордумы утвердили соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой, соответствующее решение депутаты столичного парламента приняли на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:30
2020-07-22T17:30
алексей шапошников
московская городская дума
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алексей шапошников, московская городская дума, политика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Депутаты Мосгордумы
утвердили соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой, соответствующее решение депутаты столичного парламента приняли на заседании в среду.
"На голосование ставится проект постановления Московской городской Думы "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Московской городской Думой и Белгородской областной Думой" за 30, против один, воздержался один", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников
по итогам заседания.
Соглашением парламенты договорились развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства и взаимного уважения.
Как отметил Шапошников, этим документом закрепляются давние партнерские отношения с соседями по региону в рамках законотворческой и патриотической работы.
"Одна из важных совместных площадок – Совет законодателей Центрального федерального округа, где мы обсуждаем актуальные для наших регионов инициативы и вопросы, требующие решений. Соглашение послужит дальнейшему развитию межпарламентских связей, обмену информацией и опытом в области законотворческой деятельности, расширения деловых и дружественных контактов", - сказал Шапошников.
Он добавил, что Московская городская Дума постоянно развивает межпарламентские связи с законодательными органами государственной власти субъектов и городов России. На сегодняшний день подписано уже 40 соглашений и протоколов о сотрудничестве с различными регионами.