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Мосгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Белгородской облдумой
Депутаты Мосгордумы утвердили соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой, соответствующее решение депутаты столичного парламента приняли на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:30
алексей шапошников
московская городская дума
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей шапошников, московская городская дума, политика

Мосгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Белгородской облдумой

17:30 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы утвердили соглашение о сотрудничестве с Белгородской областной Думой, соответствующее решение депутаты столичного парламента приняли на заседании в среду.
"На голосование ставится проект постановления Московской городской Думы "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Московской городской Думой и Белгородской областной Думой" за 30, против один, воздержался один", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников по итогам заседания.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
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Соглашением парламенты договорились развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства и взаимного уважения.
Как отметил Шапошников, этим документом закрепляются давние партнерские отношения с соседями по региону в рамках законотворческой и патриотической работы.
"Одна из важных совместных площадок – Совет законодателей Центрального федерального округа, где мы обсуждаем актуальные для наших регионов инициативы и вопросы, требующие решений. Соглашение послужит дальнейшему развитию межпарламентских связей, обмену информацией и опытом в области законотворческой деятельности, расширения деловых и дружественных контактов", - сказал Шапошников.
Он добавил, что Московская городская Дума постоянно развивает межпарламентские связи с законодательными органами государственной власти субъектов и городов России. На сегодняшний день подписано уже 40 соглашений и протоколов о сотрудничестве с различными регионами.
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Алексей ШапошниковМосковская городская думаПолитика
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