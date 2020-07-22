Швейцария увеличила число стран, по приезде из которых необходим карантин

Таким образом, общее количество стран, по приезде из которых необходимо соблюдать карантин, увеличилось с 29 до 42.

С середины июля в Швейцарии введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. Штраф за несоблюдение карантина может доходить до 10 тысяч швейцарских франков.