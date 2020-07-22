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Швейцария увеличила число стран, по приезде из которых необходим карантин
Швейцария с 23 июля расширяет список стран, по приезде из которых необходим 10-дневный карантин, говорится на сайте Федерального офиса общественного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:29
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, черногория, швейцария, мексика, сальвадор, в мире

Швейцария увеличила число стран, по приезде из которых необходим карантин

17:29 22.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЖЕНЕВА, 22 июл – РИА Новости. Швейцария с 23 июля расширяет список стран, по приезде из которых необходим 10-дневный карантин, говорится на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.
Согласно опубликованным данным, в список государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой будут внесены Босния и Герцеговина, Коста-Рика, Сальвадор, Объединенные Арабские Эмираты, Эквадор, Свазиленд, США, в том числе Пуэрто-Рико и Виргинские острова, Гватемала, Казахстан, Киргизия, Люксембург, Мальдивы, Мексика, Черногория, Суринам, а также Палестина.
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Таким образом, общее количество стран, по приезде из которых необходимо соблюдать карантин, увеличилось с 29 до 42.
При этом из списка с 23 июля будут вычеркнуты Белоруссия и Швеция.
С середины июля в Швейцарии введен выборочный контроль за соблюдением обязательного 10-дневного карантина для тех, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России. Штраф за несоблюдение карантина может доходить до 10 тысяч швейцарских франков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧерногорияШвейцарияМексикаСальвадорВ мире
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