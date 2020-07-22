Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574733845.html
Защита обжаловала решение суда об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Мосгорсуд в среду отправил на повторное рассмотрение ходатайство следствия о продлении ареста до осени четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:20
денис коновалов
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565221527_0:0:2988:1681_1400x0_80_0_0_e316a96b51a1baf9a42e5da90a3a516c.jpg
https://ria.ru/20200612/1572847511.html
https://ria.ru/20200602/1572349869.html
https://ria.ru/20200130/1564084287.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565221527_0:0:2988:1681_1400x0_80_0_0_e316a96b51a1baf9a42e5da90a3a516c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565221527_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_eb2e9270d28ae28ac5db341703354c01.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565221527_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_b636895c5b0165b2dc6f84169233e6b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия

Защита обжаловала решение суда об аресте экс-полицейских по делу Голунова

17:20 22.07.2020
1051
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший полицейский Денис Коновалов в суде
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отправил на повторное рассмотрение ходатайство следствия о продлении ареста до осени четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда отменить, отправить ходатайство следствия на повторное рассмотрение",- огласила решение судья.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
12 июня, 11:33
СК продолжит следственные действия по делу Голунова, несмотря на COVID-19
При этом экс-полицейские останутся под стражей до 1 августа, а суд должен будет повторно рассмотреть их ходатайство до этой даты.
Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов, давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.
Перед началом заседания обвиняемые перекинулись парой фраз по видеоконференцсвязи. Фигуранты обсуждали походы в спортзал и быт в СИЗО. Кроме того, Ляховец в разговоре с супругой попросил ее передать ему текст обращения к президенту, чтобы он мог отправить его от своего лица. О чем идет речь в обращении, не уточнялось.
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
2 июня, 14:46
Суд продлил арест четырем экс-полицейским по делу Голунова
Защита указывала, что продление ареста в Басманном суде проходило без участия обвиняемых и без включения видеоконференцсвязи. Защита просила изменить меру пресечения Ляховцу, Сергелиеву, Уметбаеву на не связанную с арестом, адвокат Феофанова просил отпустить его под залог в 500 тысяч рублей.
Адвокаты указывали в жалобах, что в период распространения коронавирусной инфекции нахождение в СИЗО подвергает опасности здоровье фигурантов. Фигуранты были возмущены, почему их не доставили в суд для рассмотрения ходатайства о продлении ареста. Единогласно они указывали на необоснованное постановление врача, который запретил их вывозить из СИЗО из-за пандемии в суд.
Ляховец в последнем слове сравнил уголовное дело с фотографией "пятой точки на ксероксе".
Следователь заявил, что у обвиняемых есть аудиозапись "совершения преступления", но они ее не показывают.
В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских.
Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
30 января, 23:05
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
8210110
Обсудить 1
Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Названы популярные маршруты для путешествий на самолете этим летом
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Медик во Владимирской области повторно заразился коронавирусом
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Туркмения получила в ВТО статус наблюдателя
Автомобиль Следственного комитета РФ
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Таганроге подростка подозревают в убийстве продавца компьютеров
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел уголовное дело после ликвидации боевиков в КБР
Выпускники российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
В Москве Парк Горького подготовили к выпускному
Вячеслав Володин
Володин выступил против двухпартийной системы в России
Последствия ДТП на юго-востоке Москвы
Госавтоинспекция назвала виновника ДТП на юго-востоке Москвы
Автомобиль прокуратуры России
Житель Новороссийска заплатит штраф за покупку леопарда
Сотрудник полиции и автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы
В Москве восстановили движение, перекрывавшееся из-за бесхозной сумки
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не будет поступать в вузы
Города мира. Варшава
Польский суд арестовал экс-директора "Укравтодора"
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Калифорния вышла на первое место по числу заболевших COVID-19 в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния