Защита обжаловала решение суда об аресте экс-полицейских по делу Голунова

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отправил на повторное рассмотрение ходатайство следствия о продлении ареста до осени четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных журналисту Мосгорсуд в среду отправил на повторное рассмотрение ходатайство следствия о продлении ареста до осени четверым бывшим полицейским в рамках дела о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда отменить, отправить ходатайство следствия на повторное рассмотрение",- огласила решение судья.

При этом экс-полицейские останутся под стражей до 1 августа, а суд должен будет повторно рассмотреть их ходатайство до этой даты.

Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов , давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указке подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.

Перед началом заседания обвиняемые перекинулись парой фраз по видеоконференцсвязи. Фигуранты обсуждали походы в спортзал и быт в СИЗО. Кроме того, Ляховец в разговоре с супругой попросил ее передать ему текст обращения к президенту, чтобы он мог отправить его от своего лица. О чем идет речь в обращении, не уточнялось.

Защита указывала, что продление ареста в Басманном суде проходило без участия обвиняемых и без включения видеоконференцсвязи. Защита просила изменить меру пресечения Ляховцу, Сергелиеву, Уметбаеву на не связанную с арестом, адвокат Феофанова просил отпустить его под залог в 500 тысяч рублей.

Адвокаты указывали в жалобах, что в период распространения коронавирусной инфекции нахождение в СИЗО подвергает опасности здоровье фигурантов. Фигуранты были возмущены, почему их не доставили в суд для рассмотрения ходатайства о продлении ареста. Единогласно они указывали на необоснованное постановление врача, который запретил их вывозить из СИЗО из-за пандемии в суд.

Ляховец в последнем слове сравнил уголовное дело с фотографией "пятой точки на ксероксе".

Следователь заявил, что у обвиняемых есть аудиозапись "совершения преступления", но они ее не показывают.

В конце января суд арестовал по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских.