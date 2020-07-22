https://ria.ru/20200722/1574732886.html
ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии
ФСБ опубликовала видео спецоперации против членов группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:11
2020-07-22T17:28
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нальчик
чегемский район
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1573003391.html
Mz
Не всех ещё ликвидировали... Вон некоторые дислайки поставили.
37
5
нальчик
чегемский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео спецоперации против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии, в том числе перестрелки с террористами.
2020-07-22T17:11
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нальчик, чегемский район, безопасность, происшествия