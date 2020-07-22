Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574732886.html
ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии
ФСБ опубликовала видео спецоперации против членов группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:28
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нальчик
чегемский район
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574732021_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_de131ccc45c0470e6785186469edded1.jpg
https://ria.ru/20200616/1573003391.html
Не всех ещё ликвидировали... Вон некоторые дислайки поставили.
37
5
нальчик
чегемский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео спецоперации против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии, в том числе перестрелки с террористами.
2020-07-22T17:11
true
PT1M03S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574732021_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_de131ccc45c0470e6785186469edded1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574732021_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_467c6a143daf4db828f064427b92639a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574732021_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_abdb7d31a200289e68dab6346799e993.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нальчик, чегемский район, безопасность, происшествия

ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии

17:11 22.07.2020 (обновлено: 17:28 22.07.2020)
8061
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации против членов группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Кабардино-Балкарии.
На кадрах видна перестрелка силовиков с боевиками, а также найденное оружие.
Операция прошла в лесу в Чегемском районе, где обнаружили четырех террористов. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали.
На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике нашли готовую к применению самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ* о планируемом теракте.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Александр Бортников
16 июня, 14:33
В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
376881110
Обсудить 5
Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НальчикЧегемский районБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Не всех ещё ликвидировали... Вон некоторые дислайки поставили.
22 июля, 18:41
MMz
3130102
Рекомендуем
Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев
Свердловский министр умер от коронавируса
Протесты в Портленде
Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов
Вадим Техов
"Не показала личную переписку": кто зарезал девушку в Осетии
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд
Вывеска компании Natura Siberica в Москве
Natura Siberica заявила об угрозе закрытия магазинов
Разработка вакцины от коронавируса
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Кадры из Потртленда, где полицейские напали на освещающих протесты российских журналистов
В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты
Конфорка газовой плиты
На Украине выросли цены на газ
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства
Юрий Дмитриев после заседания суда в Петрозаводске. 22 июля 2020
Глава карельского "Мемориала" получил три с половиной года колонии
Тульская медсестра в бикини стала телеведущей
Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния