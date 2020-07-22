Комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о РЛС

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о передаче узла Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении ( СПРН ).

Палата рассмотрит документ 24 июля.

В состав узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел Балхаш стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.

"Денонсировать соглашение между правительством Российской̆ Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в СПРН, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в документе.

Российское имущество до окончания соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

Командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тысяч километров, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тысяч километров.