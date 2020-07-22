Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574732381.html
Комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о РЛС
Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:06
александр головко
габалинская рлс
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
https://ria.ru/20200721/1574650617.html
https://ria.ru/20200722/1574719550.html
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1400x0_80_0_0_1af6db9a222ff0a6f72a72b709a3c96f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_586:0:2092:1506_1400x0_80_0_0_5a6d5f1c36213a2ebfe2c90cbd05e2f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр головко, габалинская рлс, казахстан, в мире

Комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о РЛС

17:06 22.07.2020
363
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Палата рассмотрит документ 24 июля.
Здание Государственной Думы РФ
21 июля, 14:14
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС
В состав узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел Балхаш стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской̆ Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в СПРН, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в документе.
Российское имущество до окончания соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.
Командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тысяч километров, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тысяч километров.
Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
Вчера, 14:47
Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане
1310001
Обсудить 0
Александр ГоловкоГабалинская РЛСКазахстанВ мире
Рекомендуем
Палаточный лагерь у здания мэрии Нью-Йорка
Полиция разогнала протестующих, живших почти месяц около мэрии Нью-Йорка
Чикаго
Число раненных при стрельбе в Чикаго возросло до 15
Здание Государственной Думы РФ
Госдума завершила весеннюю сессию
Американский полицейский
При стрельбе в Чикаго трехлетний ребенок был ранен в голову
Машина скорой помощи
В Тверской области врачи спасли пациентку с полным поражением легких
Автомобиль Следственного комитета РФ
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам
Вячеслав Володин
Володин выступил против двухпартийной системы в России
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Володин предложил депутатам во время отпуска работать с избирателями
Города мира. Варшава
Польский суд арестовал экс-директора "Укравтодора"
Москва во время режима самоизоляции жителей
Главврач церковной больницы рассказал, что поможет не заболеть COVID-19
Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии
С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния