https://ria.ru/20200722/1574732381.html
Комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о РЛС
Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:06
2020-07-22T17:06
александр головко
габалинская рлс
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр головко, габалинская рлс, казахстан, в мире
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Международный комитет Совфеда поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном о передаче узла Балхаш
в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН
).
Палата рассмотрит документ 24 июля.
В состав узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел Балхаш стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской̆ Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в СПРН, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в документе.
Российское имущество до окончания соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.
Командующий Космическими войсками России Александр Головко
ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тысяч километров, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тысяч километров.
Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале
(Азербайджан).