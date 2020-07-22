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Религия и мировоззрение
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Главврач церковной больницы рассказал, что поможет не заболеть COVID-19
Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров в интервью РИА Новости рассказал, что нужно делать, чтобы не заболеть или легче... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:11
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

Главврач церковной больницы рассказал, что поможет не заболеть COVID-19

17:00 22.07.2020 (обновлено: 23:11 22.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров в интервью РИА Новости рассказал, что нужно делать, чтобы не заболеть или легче перенести коронавирус.
"Очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", — сказал он.
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Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы.
"Важно, чтобы они не просто находились на подбородке, но использовались по назначению", — подытожил главврач.
Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru
главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров
Вчера, 17:00Религия и мировоззрение
Главврач: респиратор и физическая активность помогут не заболеть COVID-19
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