https://ria.ru/20200722/1574731558.html
Главврач церковной больницы рассказал, что поможет не заболеть COVID-19
Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров в интервью РИА Новости рассказал, что нужно делать, чтобы не заболеть или легче... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:00
2020-07-22T23:11
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https://ria.ru/20200722/1574703501.html
https://ria.ru/20200722/1574729128.html
1
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество