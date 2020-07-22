Главврач церковной больницы рассказал, что поможет не заболеть COVID-19

Москва во время режима самоизоляции жителей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров в интервью РИА Новости рассказал, что нужно делать, чтобы не заболеть или легче перенести коронавирус.

"Очень важно сохранять физическую активность, например прогулки на свежем воздухе или бег. Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание", — сказал он.

Заров также обратил внимание на необходимость правильно использовать маски и респираторы.

"Важно, чтобы они не просто находились на подбородке, но использовались по назначению", — подытожил главврач.