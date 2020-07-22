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Религия и мировоззрение
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Главврач: респиратор и физическая активность помогут не заболеть COVID-19
Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, однако специалисты говорят, что осенью возможна "вторая волна". О том, готовы ли к ней медики, какие тесты на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:13
интервью - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
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религия
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интервью - религия и мировоззрение, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, эпидемия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, медицина

Главврач: респиратор и физическая активность помогут не заболеть COVID-19

17:00 22.07.2020 (обновлено: 23:13 22.07.2020)
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© ЦКБ им. святителя Алексияглавврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров
главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров
© ЦКБ им. святителя Алексия
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости, Артем Буденный. Эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, однако специалисты говорят, что осенью возможна "вторая волна". О том, готовы ли к ней медики, какие тесты на COVID самые точные, а также пускают ли в церковной больнице священников к пациентам с "моровым поветрием" , рассказал РИА Новости главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров. Беседовал Артем Буденный.

- Алексей Юрьевич, в больнице лечат людей, у которых диагностирован COVID-19?

- Наша больница не была перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19, мы сосредоточились на диагностике коронавирусной инфекции. При госпитализации мы в обязательном порядке проводим всем пациентам диагностику на COVID-19, включая МСКТ, взятие мазка из ротоглотки на ПЦР и исследование крови на антитела. Если выявляем COVID-19, в зависимости от тяжести состояния направляем на лечение домой или в профильную больницу.
Также по медицинским показаниям мы тестируем прикрепленное к нашей поликлинике население. А духовенство Русской православной церкви и сотрудники церковных организаций могут сдать у нас тест на COVID, даже если они не прикреплены к Больнице святителя Алексия.
Некоторые думают, что раз больница церковная, она исключительно для духовенства или сотрудников РПЦ, но это не так. В прошлом году с разными диагнозами было госпитализировано почти 8 тысяч человек, из них монашествующие или священнослужители - лишь 522 человека.

В нашей больнице у священников есть доступ ко всем пациентам, в том числе тем, кто поступил с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- Какие способы тестирования на коронавирус, с Вашей точки зрения, наиболее и наименее точные?
- Чаще всего для постановки диагноза требуется сочетание методов лабораторной диагностики ПЦР и ИФА на антитела, а также КТ. В нашей больнице мы используем всю возможную диагностику.
В начале марта мы организовали КТ-амбулаторный центр. В нем пациент может пройти полное обследование: осмотр врача, компьютерную томографию, взятие мазка для проведения ПЦР-исследования и лабораторные исследования крови на антитела. Как только появились отечественные тест-системы для количественного определения антител, мы тут же организовали диагностику у нас, оборудовав лабораторию иммуноферментным анализатором.
© ЦКБ им. святителя АлексияЦентральная клиническая больница им. святителя Алексия
Центральная клиническая больница им. святителя Алексия
© ЦКБ им. святителя Алексия
Центральная клиническая больница им. святителя Алексия
Также мы создали выездную службу, которая работала в монастырях, приходах и других религиозных организациях. Среди монастырей они посетили Донской, Новоспасский, Свято-Петровский, Данилов, Рождественский, Иоанно-Предтеченский, Заиконоспасский, Николо-Угрешский, Марфо-Мариинскую обитель. Самое большое количество человек за один выезд было обследовано в Московской духовной академии: 170 студентов и преподавателей. Мы также выезжали в Московскую область и регионы, так как там сложнее получить помощь. На данный момент сделано уже более 250 выездов.
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- Какие еще перемены в работе больницы принесла эпидемия?
- Коронавирусная инфекция внесла большие изменения в работу больницы – как поликлиники, так и стационара. В разгар эпидемии плановая госпитализация была временно закрыта, как и во всех московских стационарах. Но даже тогда не прекращалась госпитализация в хирургию по скорой помощи, работали паллиативные отделения. Наша выездная патронажная служба частично стала консультировать удаленно. И мы не прекращали оказывать медицинскую помощь пациентам, страдающим от онкологических заболеваний и проходящим химиотерапию в дневном стационаре.
В последнее время большое внимание мы уделяем развитию онкологической службы: помимо дневного стационара, есть паллиативный (в нем около трети пациентов - с онкологией). Онкологи и сосудистые хирурги производят имплантацию венозных порт-систем для химиотерапии.
Сейчас в стационаре все хирургические профили больницы работают в штатном режиме.
- У священников и родственников есть доступ к пациентам больницы?
С конца марта не только у нас, но и в других в московских больницах доступ посетителей к пациентам ограничен. В нашей больнице у священников есть доступ ко всем пациентам, в том числе тем, кто поступил с подозрением на коронавирусную инфекцию. Священники обеспечиваются полным комплектом средств индивидуальной защиты.
- Почему для священников вы открыли доступ к пациентам с подозрением на COVID?
Мы считаем важным, чтобы в нашей больнице священник мог посетить каждого, кто изъявит на то желание. Священник оказывает необходимую духовную поддержку, облегчает страдание больного и помогает переживать жизненные испытания. Более того, в нашу больницу обращается много верующих православных людей, для которых участие в церковных Таинствах – это часть их жизни.
- Как сейчас в Москве обстоит дело с посещением священниками пациентов больниц? Ранее Вы говорили, что ситуация улучшается.
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Насколько мне известно, до сих пор не во всех московских ковид-госпиталях есть доступ священников к пациентам, которые обращаются за пастырской помощью. Будем надеяться, что с учетом общего улучшения эпидемиологической обстановки будет создан прозрачный и четкий механизм посещения священниками находящихся в "ковидных" стационарах пациентов, которые об этом просят.
Наша больница уже второй год является базой для курсов помощников больничных священников - их проводит Комиссия по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, которую возглавляет епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. И я знаю, как ответственно подходят там обучению и соблюдению мер безопасности. Один из наших больничных храмов в этом году был передан Комиссии, чтобы больничные священники и их помощники могли регулярно вместе молиться и собираться. И мы надеемся, что это станет дополнительным стимулом для развития больничного служения в Москве и России.
- Есть ли случаи заражения или смерти сотрудников больницы от коронавируса?
- Медицинские работники всегда находятся в повышенной зоне риска - помимо того, что они, например, тоже ходят в магазин и пользуются общественным транспортом. Конечно, у нас есть сотрудники, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Слава Богу, все живы и практически все уже здоровы.
- Какая мотивация работать с коронавирусными пациентами у врачей больницы святителя Алексия?
- Основная мотивация – послужить страдающим людям, нашим ближним.

Я не знаю ни одного человека в нашей диагностической или выездной службе по выявлению коронавирусной инфекции, который был бы прежде всего мотивирован деньгами, хотя, безусловно, мы оцениваем этот труд.

Уверен, что наши замечательные врачи, медсестры, санитары и водители скорой помощи выполняют эту работу по призванию.
- Больнице выделили дополнительные средства на борьбу с коронавирусом?
- Ситуация развивалась стремительно и резко потребовала больших расходов, в том числе на новое оборудование и средства защиты. Больница святителя Алексия – некоммерческая организация, нуждается в благотворительной поддержке. Тем более что государственного финансирования на борьбу с COVID-19 нам не выделено.
© ЦКБ им. святителя Алексиясотрудники Центральной клинической больницы им. святителя Алексия
сотрудники Центральной клинической больницы им. святителя Алексия
© ЦКБ им. святителя Алексия
сотрудники Центральной клинической больницы им. святителя Алексия
Нам помогают добровольцы и друзья больницы. В разгар эпидемии президент "Норникеля" Владимир Потанин выделил деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией - и это для нас была огромная поддержка. Потому что перечисленные средства позволили нам быстро организовать ПЦР и ИФА диагностику (определение антител к COVID-19 с помощью метода иммуноферментного анализа – ред.): больница приобрела оборудование для ПЦР-лаборатории, иммуноферментный анализатор и компьютерный томограф. Кроме того, на эти средства мы купили автомобиль для выездной службы, провели модернизацию реанимационных, закупили 4 дополнительных аппарата ИВЛ и аппараты для гемофильтрации.
- Готовы ли врачи ко второй волне эпидемии?
- Очень хочется, чтобы второй волны не было. Но если все же она случится, то, как у медиков, так и в целом у нашей системы здравоохранения уже есть бесценный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинские организации сейчас дооснащаются, не только наша больница. У многих людей, возможно, уже есть иммунитет, так как они переболели коронавирусной инфекцией.
В нашем обществе резко уменьшилась доля ковид-скептиков – это тоже должно положительно сказаться в случае начала "второй волны".
Мы ждем появления специфической профилактики коронавирусной инфекции. Надеюсь, эпидемия через некоторое время останется лишь в памяти, как и другие эпидемии, которых в истории человечества было не мало.
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- Что можете посоветовать людям, чтобы уберечь себя и близких во время эпидемии?
- Так как это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, из всех средств индивидуальной защиты самым важным является то, которое закрывает дыхательные пути - маска или респиратор.

Важно, чтобы маска или респиратор не просто находились на подбородке, но использовались по назначению.

Безусловно, важным является соблюдение здорового образа жизни и здоровое питание. На мой взгляд, для того, чтобы не заболеть или перенести заболевание легче, очень важно сохранять физическую активность, например: прогулки на свежем воздухе или бег. Что касается меня, стараюсь регулярно заниматься спортом и не пропускать свои ежедневные беговые тренировки.
© ЦКБ им. святителя АлексияЦентральная клиническая больница им. святителя Алексия
Центральная клиническая больница им. святителя Алексия
© ЦКБ им. святителя Алексия
Центральная клиническая больница им. святителя Алексия
- Что нужно, чтобы получить помощь в больнице святителя Алексия?
Нашими пациентами могут стать люди из Москвы и регионов вне зависимости от конфессии. У нас нет платных медицинских услуг: мы оказываем помощь пациентам по полису ОМС. Для госпитализации нужно иметь полис и направление из нашей или любой другой поликлиники на обследование и лечение в Больницу святителя Алексия. Детали можно уточнить на сайте https://pravbolnitsa.ru
Бывает, что человеку необходима неотложная медицинская помощь, а нужных документов у него нет – мы принимаем и таких пациентов. Госпитализация в паллиативные отделения осуществляется через наш кабинет амбулаторной паллиативной помощи. Помимо плановой госпитализации мы оказываем экстренную скорую помощь москвичам по профилю хирургии: к нам круглосуточно привозят по наряду скорой медицинской помощи.
Также можно прикрепиться к поликлинике нашей больницы. Каждый человек может выбрать одну поликлинику, в которой он будет получать медицинские услуги по ОМС. Для этого нужно написать заявление. Поменять поликлинику можно раз в год.
Полис ОМС
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