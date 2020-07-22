Число "ковид-скептиков" снизилось, заявил главврач больницы РПЦ

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Наличие у многих людей иммунитета и уменьшение доли "ковид-скептиков" поможет в борьбе с эпидемий Наличие у многих людей иммунитета и уменьшение доли "ковид-скептиков" поможет в борьбе с эпидемий коронавируса в случае возникновения второй волны, заявил в интервью РИА Новости главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров.

"У многих людей, возможно, уже есть иммунитет, так как они переболели коронавирусной инфекцией. В нашем обществе резко уменьшилась доля "ковид-скептиков" – это тоже должно положительно сказаться в случае начала второй волны", - сказал Заров.

Он также обратил внимание на то, что медицинские организации сейчас дооснащаются, медики ждут появления "специфической профилактики коронавирусной инфекции".

"Надеюсь, эпидемия через некоторое время останется лишь в памяти, как и другие эпидемии, которых в истории человечества было не мало", - подытожил главврач.