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Число "ковид-скептиков" снизилось, заявил главврач больницы РПЦ
Наличие у многих людей иммунитета и уменьшение доли "ковид-скептиков" поможет в борьбе с эпидемий коронавируса в случае возникновения второй волны, заявил в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:18
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РИА Новости
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353
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Число "ковид-скептиков" снизилось, заявил главврач больницы РПЦ

16:44 22.07.2020 (обновлено: 17:18 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, гуляющих на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Наличие у многих людей иммунитета и уменьшение доли "ковид-скептиков" поможет в борьбе с эпидемий коронавируса в случае возникновения второй волны, заявил в интервью РИА Новости главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров.
"У многих людей, возможно, уже есть иммунитет, так как они переболели коронавирусной инфекцией. В нашем обществе резко уменьшилась доля "ковид-скептиков" – это тоже должно положительно сказаться в случае начала второй волны", - сказал Заров.
Он также обратил внимание на то, что медицинские организации сейчас дооснащаются, медики ждут появления "специфической профилактики коронавирусной инфекции".
"Надеюсь, эпидемия через некоторое время останется лишь в памяти, как и другие эпидемии, которых в истории человечества было не мало", - подытожил главврач.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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