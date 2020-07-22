В больнице РПЦ у священников есть доступ к пациентам с COVID-19

"Мы считаем важным, чтобы в нашей больнице священник мог посетить каждого, кто изъявит на то желание. Священник оказывает необходимую духовную поддержку, облегчает страдание больного и помогает переживать жизненные испытания. Более того, в нашу больницу обращается много верующих православных людей, для которых участие в церковных Таинствах – это часть их жизни", - подытожил главврач.