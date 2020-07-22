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В больнице РПЦ у священников есть доступ к пациентам с COVID-19
Священники Русской православной церкви могут попасть к пациентам Центральной клинической больницы имени святителя Алексия, в отличие от многих других столичных... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:14
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В больнице РПЦ у священников есть доступ к пациентам с COVID-19

16:41 22.07.2020 (обновлено: 17:14 22.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациент
Врач и пациент
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Священники Русской православной церкви могут попасть к пациентам Центральной клинической больницы имени святителя Алексия, в отличие от многих других столичных медицинских учреждений, заявил в интервью РИА Новости главврач церковной больницы Алексей Заров.
"В нашей больнице у священников есть доступ ко всем пациентам, в том числе тем, кто поступил с подозрением на коронавирусную инфекцию. Священники обеспечиваются полным комплектом средств индивидуальной защиты", - сказал Заров.
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Также он отмели, что с конца марта доступ посетителей к пациентам московских больниц ограничен.
"Мы считаем важным, чтобы в нашей больнице священник мог посетить каждого, кто изъявит на то желание. Священник оказывает необходимую духовную поддержку, облегчает страдание больного и помогает переживать жизненные испытания. Более того, в нашу больницу обращается много верующих православных людей, для которых участие в церковных Таинствах – это часть их жизни", - подытожил главврач.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой допустить священников в московские больницы, чтобы исповедовать и причащать верующих пациентов. Также в РПЦ сообщали, что в Москве создали группу из 21 священника, которые обучены и готовы работать с больными коронавирусом.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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