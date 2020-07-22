Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Председатель правительства Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке внутреннего туризма.

Кабмин выделит Ростуризму из федерального бюджета 15 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выплату кешбэка для туристов, которые решат путешествовать по России. Программа заработает с августа.

Условия программы

Обязательное условие выплаты компенсаций — онлайн-оплата путевки картой системы "Мир". На нее и будут начислены средства.

Максимальный размер кешбэка составит пятнадцать тысяч рублей. Такую сумму в срок до пяти дней выплатят при наличии тура стоимостью от 75 тысяч рублей.

По словам Мишустина, Ростуризм уже составил список регионов, которые войдут в эту программу, но само ведомство подробностей пока не раскрыло.

По данным Ассоциации туроператоров России, кешбэк будет начисляться при покупке туров со сроками с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 регионах. Сроки вне высокого сезона — с 1 октября по 20 декабря, правда здесь под программу подпадут одиннадцать регионов, включая Крым и Краснодарский край.

Удачные пропорции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин положительно оценил инициативу правительства. По оценке РСТ, более 70 процентов россиян хотели бы поехать в путешествие, но позволить это себе могут менее 40 процентов жителей страны.

"Выделение средств должно исправить положение, стимулировать на путешествия. Получат и территории, и бизнес, и путешествующие", — сказал он в комментарии телеканалу "360".

Участники рынка замечают, что объявленные правительством меры стали первым случаем поддержки спроса со стороны именно туристов. Как отметил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, до этого все программы были ориентированы на операторов и авиаперевозчиков.

"Причём суммы, которые будут предложены клиентам, выглядят достаточно солидно. Нужно понимать, какие именно деньги могут заставить туриста совершить то или иное действие. Получить назад 5 тысяч рублей с тура, который стоит 25 тысяч рублей — это уже серьёзный аргумент в пользу приобретения тура. Нам кажется, что пропорции найдены очень удачно", — заявил Ромашкин РИА Новости.

В то же время эффективность программы зависит от того, как она будет исполнена технологически. Ромашкин посетовал, что российские туристы пока не слишком активно пользуются картами "Мир": по оценке компании, это не более 15-20 процентов от количества клиентов платежных систем.

Расширенный сезон

Кроме того, у экспертов есть вопросы по указанным в регионам. Ростуризм не опубликовал точный список, однако исходя из данных, приведенных на сайте АТОР , в "первую волну" программы не вошли самые популярные направления — Крым и Краснодарский край . Покупка путевок туда субсидироваться не будет.

"Конечно, в основном это не самые популярные направления. И это не будет вечно действовать – пока планируется до конца года, и только при расчетах картой "Мир". Однако в любом случае я эту меру приветствую – мера неплохая. Но сказать, что после этого как-то кардинально вырастут потоки перевозок, не могу. Если человек хочет отдыхать, например, в Крыму, то он не поедет, условно, в Архангельск, только чтобы возвратить себе 15 тысяч рублей", — заявил радио Sputnik член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Крым и курорты Кубани войдут во "вторую волну", которая охватывает покупку туров вне высокого сезона — в период с первого октября по 20 декабря. Власти полуострова отметили, что это поможет расширить рамки туристического сезона.