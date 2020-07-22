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В Минобрнауки рассказали о количестве бюджетных мест по IT-специальностям
Минобрнауки РФ планирует распределить около 80 тысяч бюджетных мест специальностям, связанным с IT, в 2021 году, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:20
кем стать
навигатор абитуриента
валерий фальков
михаил мишустин
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401211_0:1662:2048:2814_1400x0_80_0_0_4207655be703e8210dedd2bc6825caff.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кем стать, навигатор абитуриента, валерий фальков, михаил мишустин, образование - общество, общество

В Минобрнауки рассказали о количестве бюджетных мест по IT-специальностям

16:10 22.07.2020 (обновлено: 16:20 22.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует распределить около 80 тысяч бюджетных мест специальностям, связанным с IT, в 2021 году, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"Мы в этом году уже существенно добавили количество бюджетных мест (для направлений подготовки, связанных с IT - ред.), на будущий год у нас будет... 80 тысяч бюджетных мест", - заявил Фальков на встрече с молодыми учеными.
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ предлагает увеличить контрольные цифры приема в вузы на IT-специальности с 50 тысяч до 120 тысяч к 2024 году.
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