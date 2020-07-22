https://ria.ru/20200722/1574727290.html
В Минобрнауки рассказали о количестве бюджетных мест по IT-специальностям
Минобрнауки РФ планирует распределить около 80 тысяч бюджетных мест специальностям, связанным с IT, в 2021 году, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:10
2020-07-22T16:20
кем стать
навигатор абитуриента
валерий фальков
михаил мишустин
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200722/1574726414.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, валерий фальков, михаил мишустин, образование - общество, общество