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СБУ была против диалога Зеленского с захватившим автобус в Луцке
Служба безопасности Украины и полиция были против того, чтобы президент Владимир Зеленский выходил на связь с Максимом Кривошем, взявшим в заложники пассажиров... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:48
захват заложников в луцке
кирилл тимошенко
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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захват заложников в луцке, кирилл тимошенко, ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

СБУ была против диалога Зеленского с захватившим автобус в Луцке

15:48 22.07.2020
768
© Фото : МВД УкраиныЗадержанный в Луцке террорист
Задержанный в Луцке террорист
© Фото : МВД Украины
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины и полиция были против того, чтобы президент Владимир Зеленский выходил на связь с Максимом Кривошем, взявшим в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке во вторник, заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
"СБ и полиция до последнего были против того, чтобы президент выходил на связь с террористом", - рассказал Тимошенко в интервью изданию "Новое время".
При этом он отметил, что путем переговоров Кривоша удалось уговорить, что одно из его требований выполнит Зеленский. "Он вроде бы начал поддаваться на это. И президент предложил набрать террориста, и уже после этого решать, как поступать", - рассказал Тимошенко.
Он добавил, что у СБ Украины был вариант штурма автобуса, в том числе с использованием агентов, переодетых в журналистов, так как Кривош сначала требовал общения со СМИ. Однако захвативший заложников отказался, чтобы к нему пришли журналисты. Также, по словам Тимошенко, рассматривалась возможность ликвидации Кривоша снайперами, которых, по словам Тимошенко, было не менее 20.
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Он объяснил, что Зеленский вышел на связь с Кривошем только вечером, так как захватчика пытались вымотать и злили полицейским дроном, чтобы он стал сговорчивее. При этом, по словам Тимошенко, правоохранители не связывались с другими политиками и чиновниками, имена которых были в требованиях Кривоша.
Во вторник дважды судимый уроженец РФ Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
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