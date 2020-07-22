СБУ была против диалога Зеленского с захватившим автобус в Луцке

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Служба безопасности Служба безопасности Украины и полиция были против того, чтобы президент Владимир Зеленский выходил на связь с Максимом Кривошем, взявшим в заложники пассажиров рейсового автобуса в Луцке во вторник, заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко

"СБ и полиция до последнего были против того, чтобы президент выходил на связь с террористом", - рассказал Тимошенко в интервью изданию "Новое время"

При этом он отметил, что путем переговоров Кривоша удалось уговорить, что одно из его требований выполнит Зеленский. "Он вроде бы начал поддаваться на это. И президент предложил набрать террориста, и уже после этого решать, как поступать", - рассказал Тимошенко.

Он добавил, что у СБ Украины был вариант штурма автобуса, в том числе с использованием агентов, переодетых в журналистов, так как Кривош сначала требовал общения со СМИ. Однако захвативший заложников отказался, чтобы к нему пришли журналисты. Также, по словам Тимошенко, рассматривалась возможность ликвидации Кривоша снайперами, которых, по словам Тимошенко, было не менее 20.

Он объяснил, что Зеленский вышел на связь с Кривошем только вечером, так как захватчика пытались вымотать и злили полицейским дроном, чтобы он стал сговорчивее. При этом, по словам Тимошенко, правоохранители не связывались с другими политиками и чиновниками, имена которых были в требованиях Кривоша.

Во вторник дважды судимый уроженец РФ Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.