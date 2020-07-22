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ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:05
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нальчик
происшествия
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РИА Новости
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Спецоперация против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео спецоперации против боевиков ИГ в Кабардино-Балкарии, в том числе перестрелки с террористами.
2020-07-22T15:47
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нальчик, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

15:47 22.07.2020 (обновлено: 17:05 22.07.2020)
24511
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки "Исламское государство"*.
Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.
На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике также обнаружили готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ*, где обсуждался планируемый теракт.
Решается вопрос о возбуждении дела по статьям "Теракт" и "Незаконное изготовление оружия".
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В Дагестане задержали исламиста, собиравшего деньги для ИГ*

Предотвращенные в России теракты

С начала лета это уже шестой теракт, который предотвратили спецслужбы. На прошлой неделе ФСБ задержала боевика, который готовил атаку в Хабаровске.
За полтора месяца силовики предотвратили теракты в Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии, с начала года — 17 случаев.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Александр Бортников
16 июня, 14:33
В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
23721767418
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НальчикПроисшествия
Популярные комментарии
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22 июля, 15:59
sspecteh77
38110069339
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22 июля, 15:57
Арсений Новиков
34921005
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