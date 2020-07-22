ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены группировки " Исламское государство "*.

Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике также обнаружили готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ*, где обсуждался планируемый теракт.

Решается вопрос о возбуждении дела по статьям "Теракт" и "Незаконное изготовление оружия".

Предотвращенные в России теракты

С начала лета это уже шестой теракт, который предотвратили спецслужбы. На прошлой неделе ФСБ задержала боевика, который готовил атаку в Хабаровске.

Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, За полтора месяца силовики предотвратили теракты в Симферополе и Чувашии, с начала года — 17 случаев.

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников , за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.