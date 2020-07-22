Эксперты считают возможным снижение бедности в два раза до 2030 года

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Достигнуть снижения бедности в РФ в два раза к 2030 году возможно, но для этого нужны инструменты, новые меры поддержки, пересмотр системы соцзащиты и регулирования зарплаты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Глава государства Владимир Путин во вторник подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году согласно указу, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года.

В рамках майского указа президента предполагалось снижение бедности в два раза к 2024 году, напомнила завлаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. Сравнение также шло с 2017 годом, уровень бедности, по данным Росстата , тогда составлял 13,2%. Позднее данные были пересчитаны. На сегодняшний день, по данным Росстата, уровень бедности в 2017 году составлял 12,9%.

"Я думаю, что, безусловно, коронавирус повлиял, потому что мы видим, по данным Росстата, во втором квартале уровень доходов населения в реальном выражении реальных располагаемых на 8% (снизился – ред.)... Естественно, когда доходы падают, скорее всего, возрастет и уровень бедности", - отметила Гришина

При этом, уточнила она, в первом квартале 2020 года у данного показателя была хорошая динамика, отмечалось снижение уровня бедности. "Конечно, там были проблемы в том смысле, что оно было по темпам недостаточным", - пояснила эксперт.

Сейчас в связи с коронавирусом ситуация поменялась, уровень бедности из-за пандемии не вырастет в несколько раз, но может отдалить достижение поставленной цели, поэтому сдвиг в ее достижении обоснован, пояснила эксперт.

Отвечая на вопрос о том, нужны ли дополнительные меры поддержки населения для борьбы с бедностью, Гришина ответила, что это было бы неплохо, однако объем социальной поддержки, оказанной в связи с пандемией, и так вырос существенно.

С тем, что основания для пересмотра этой цели были, также согласна директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева . Она обратила внимание на то, что эпидемиологический кризис пришелся на период, когда россияне находились под влиянием кризиса 2014 года, - снижения доходов избежать не удастся. Под удар попал малый бизнес, где зарплаты невысоки, и новый кризис несет большие риски роста бедности, чем предыдущий, считает Малева. Но, уверена она, "за 10 лет нерешаемых задач в этой сфере не бывает" - важны инструменты.